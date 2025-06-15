«عمومية السلة» تؤيد: منصب الرئيس من مرشحي أندية الدولة فقط

علي معالي (دبي)

شهدت الجمعيتان العمومية العادية وغير العادية لاتحاد كرة السلة، مناقشات مهمة ومستفيضة، تضمنت في معظمها الجوانب الانتخابية المقبلة، حيث ناقشت الجمعية العمومية العادية العديد من النقاط التي تهم اللعبة بشكل عام، بينما ركزت العمومية غير العادية على مناقشة النظام الأساسي ولائحة الانتخابات. وعبرت الجمعية العمومية التي اكتمل نصابها القانوني، بحضور جميع أندية الدولة المنضوية تحت لواء الاتحاد وعددها 19 نادياً، عن حريتها الكاملة في إدارة العملية الانتخابية، بحسب النظام الأساسي واللوائح التي تخدم مصلحة اللعبة في نهاية الأمر، بدليل الرفض التام لبعض الأمور الخاصة باللائحة الاسترشادية التي يمكن من خلالها أن يكون مرشح منصب الرئيس من خارج الأندية، كما رفضت الجمعية العمومية كذلك اللائحة الاسترشادية الخاصة بإمكانية ترشُح عضوين من ناد واحد، حيث أكدت الجمعية العمومية على ترشُح عضو واحد فقط من أي ناد من أندية الدولة، وذلك لمزيد من النزاهة والشفافية في إدارة شؤون اللعبة، وشددت الجمعية العمومية التي أدارها بكفاءة عالية عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، بحضور عمر خلف ممثل وزارة الرياضة، على أن المرشحين جميعاً، بمن فيهم الرئيس، يجب أن يكونوا من أندية الدولة، وتحدث الفردان في بداية الجمعية عن أن السبب في عدم وجود روزنامة ثابتة للموسم، يعود لأسباب تتعلق بالارتباطات الخاصة بالمنتخب الوطني، والتي لم تظهر ملامحها حتى الآن من الاتحاد الآسيوي، وكذلك مشاركة فريقين من الدولة في الموسم المقبل في البطولة الآسيوية، وهما الشارقة بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل الخليج. وقال الفردان: «من السهل وضع روزنامة من البداية للنهاية، ولكن في حال وضوح الرؤية الكاملة من الاتحاد الآسيوي، فيما يتعلق بمواعيد ومنافسات الموسم الجديد». وأضاف: «في الاجتماع الأول كانت هناك بعض المقترحات من الأندية، نهنئ نادي الشارقة الرياضي للمرأة بانضمام ناديين جديدين تحت مظلة اتحاد اللعبة، في الرياضة النسائية وهما ناديا الذيد وخورفكان». وقال عبداللطيف الفردان: «في اجتماع العمومية غير العادية تم اعتماد تشكيل اللجنة الانتخابية للانتخابات المقبلة، وكذلك لجنة الطعون الانتخابية، على أن يتم عقد اجتماع للجنة الانتخابات في أقرب وقت لتحديد خريطة الطريق للانتخابات المقبلة لمجلس إدارة اتحاد السلة». وتابع الفردان: «بحسب النظام الأساسي أنه بعد 60 يوماً من أول اجتماع للجنة الانتخابات، يكون هناك انتخابات، والنظام الأساسي للاتحاد هو نفسه بالتنسيق مع دليل الحوكمة، واللائحة الاسترشادية، والجميع من أعضاء الجمعية العمومية كانت لديهم قناعة كاملة، وهي من أهدأ اجتماعات العمومية، سواء العادية أو الطارئة».