«احتمال ضعيف».. ميسي يواجه ريال مدريد في مونديال الأندية

علي معالي (أبوظبي)

السؤال الدائر حالياً في كأس العالم للأندية بعد انطلاقتها، هل يُمكن أن يلعب ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأميركي، ضد ريال مدريد في هذا الحدث العالمي الكبير؟ والإجابة: «نعم»، ولكن باحتمالات ضعيفة».

وفي بطولة هذا العام، ظهر ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب باتشوكا، سالزبورج، والهلال، ويتواجد إنتر ميامي بالمجموعة الأولى مع الأهلي وبالميراس وبورتو، وفقاً لذلك سيشارك الفريقان المتصدران في دور المجموعات في دور الـ 16، وإذا حقق كل من ريال مدريد وإنتر ميامي نتائج جيدة، واحتلا المرتبة الأولى أو الثانية في دور المجموعات، فيمكن للناديين الالتقاء في نصف النهائي.

الاحتمال الآخر هو أن يكون كل من ريال مدريد وإنتر ميامي في صدارة مجموعتهما، وإذا حدث هذا السيناريو، فلن يواجه كلا الفريقين بعضهما البعض إلا إذا وصلا إلى النهائي، ويصبح هذا الاحتمال أكثر صعوبة بسبب المنافسة الشرسة من المنافسين الآخرين.

وتعتبر رحلة ريال مدريد ليست سهلة عندما يضطر إلى التنافس مع منافسين أقوياء مثل بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وبروسيا دورتموند وإنتر ميلان إذا أرادوا المشاركة في المباراة الأخيرة في كأس العالم للأندية.

في غضون ذلك، بدأ إنتر ميامي حملة كأس العالم للأندية بالتعادل من دون أهداف ضد الأهلي، بدأ ميسي، لكنه لم يستطع إحداث فرق في مواجهة الأهلي الضيق والشرس بطل أفريقيا، مع وجود لاعبين من الوزن الثقيل مثل بورتو وبالميراس في المجموعة، سيتعين على ميسي وزملائه العمل بجدية أكبر إذا أرادوا الذهاب إلى دور خروج المغلوب.