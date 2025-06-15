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الرياضة

النسخة الـ 58 من «آسيوية» بناء الأجسام تُدشن منافساتها في عجمان

النسخة الـ 58 من «آسيوية» بناء الأجسام تُدشن منافساتها في عجمان
15 يونيو 2025 17:30

عجمان (الاتحاد)
انطلقت فعاليات النسخة الثامنة والخمسين من بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، في مركز الإمارات للضيافة بإمارة عجمان، وذلك برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، وتستمر منافسات البطولة حتى الثلاثاء.
وأعرب الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي عن فخره باستضافة عجمان للبطولة للمرة الأولى، مؤكداً أن الحدث يمثل فرصة متميزة لإبراز القدرات التنظيمية للإمارة ومقوماتها السياحية والثقافية، كما يعكس ثقة المجتمع الرياضي العالمي في إمكانياتها، ويُعد خطوة مهمة ضمن استراتيجية الإمارة لتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متكاملة في قطاعي السياحة والضيافة، وما لذلك من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة السياحية.
من جانبه، ثمّن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، دعم ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي للبطولة، مؤكداً أن استضافتها في إمارة عجمان تمثل إضافة نوعية لمسيرة البطولات الرياضية التي تنظمها دولة الإمارات باحترافية عالية، وتسهم في ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة. وأكد أن البنية التحتية المتميزة لعجمان، والمكانة الرائدة لدائرة التنمية السياحية، تعكسان الثقة العالية بتحقيق نجاح جديد، متمنياً للاعبين المشاركين من قارة آسيا التوفيق في تحقيق طموحاتهم من خلال هذه البطولة.
بدوره، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، إن البطولة تشكل منصة استثنائية لإبراز القدرات التنظيمية للإمارة وتسليط الضوء على مقوماتها السياحية والثقافية، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن جهود الدائرة المتواصلة لترسيخ مكانة عجمان كوجهة رائدة للفعاليات الكبرى على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعم الاقتصاد المحلي المستدام، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الشاملة.
وأقيم في اليوم الأول حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، إيذاناً بانطلاق المنافسات ضمن مجموعة واسعة من الفئات، شملت، كلاسيك بودي بلدنج للناشئين والرجال والأساتذة، أكروبات وأرتيست للسيدات، فيت موديل للسيدات والناشئين والأساتذة، فتنس رجال، فيزيك للسيدات والأساتذة، بودي فتنس للسيدات والناشئين والأساتذة، ويلنيس للسيدات والناشئين، فيت باريس المفتوح.
وتُعد البطولة محطة مهمة ضمن استراتيجية عجمان الشاملة لتعزيز التكامل بين قطاعي الرياضة والسياحة، وترسيخ مكانتها كوجهة للفعاليات الرياضية العالمية، كما تهدف إلى إبراز مستوى التطور السريع في البنية التحتية للإمارة، لا سيما في الجوانب السياحية واللوجستية، بما يعكس جاهزيتها لاستضافة الفعاليات الكبرى، ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتنشيط قطاعات السياحة والضيافة، وخلق فرص استثمارية جديدة في هذه المجالات الحيوية.

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