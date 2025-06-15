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الرياضة

40 دارساً في «مبادئ الإدارة الرياضية» لأصحاب الهمم

40 دارساً في «مبادئ الإدارة الرياضية» لأصحاب الهمم
15 يونيو 2025 18:00

أبوظبي (الاتحاد)
نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتنسيق والتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية، وبرعاية اللجنة الأولمبية الوطنية، أول دورة تخصصية في مبادئ الإدارة الرياضية لمراكز وأندية أصحاب الهمم، وشهدت الدورة مشاركة 40 دارساً من منتسبي أندية ومراكز أصحاب الهمم على مستوى الدولة، وذلك ضمن إطار خطة التطوير الفني والمهني المستمر لقطاع الرياضة بالمؤسسة.
تناولت الدورة مجموعة من المحاور الأساسية التي تركزت على أهمية الإدارة الرياضية، حيث تم التأكيد على دورها الحيوي في تحقيق النجاح المؤسسي والرياضي، كما تم تناول أهمية التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الرياضية، وكيفية تأثير القيادة الفعالة على تحقيق الإنجازات، بالإضافة إلى أهمية التنظيم لضمان الكفاءة العالية في العمل.
لم يقتصر البرنامج على المحاضرات النظرية فحسب، بل شمل نقاشات وجلسات عمل جماعية، حيث تمت دراسة عدد من المشاريع المتعلقة بالتخطيط الرياضي للفعاليات، وقد تم التركيز خلال هذه الجلسات على كيفية تطوير وتحسين تجربة أصحاب الهمم من خلال الفعاليات المنظمة بكفاءة، وكذلك استعراض أفضل الطرق لإدارة الفرق الرياضية بالشكل الأمثل.
وتهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من تطبيق أفضل الممارسات في الإدارة الرياضية، مما يسهم في تطوير العمل الرياضي الوطني وتحقيق رؤية الأولمبياد الخاص الإماراتي في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم.

 

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