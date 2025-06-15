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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يقترب من التتويج في «دوفينيه»

«الإمارات للدراجات» يقترب من التتويج في «دوفينيه»
15 يونيو 2025 16:53

أبوظبي (الاتحاد)
واصل فريق «الإمارات للدراجات» تألقه في سباق «كريتيريوم دو دوفينيه» 2025، بعد أن حقق نجمه السلوفيني تادي بوجاتشار فوزه الثاني على التوالي في المرحلة السابعة من السباق، عقب انطلاق هجومي حاسم من على بُعد 12 كيلومتراً من قمة «فالمنيي 1800 م».
وأثبت بوجاتشار سيطرته على مجريات السباق، مبتعداً تدريجياً عن أقرب منافسيه ليعبر خط النهاية منفرداً بزمن قدره 4:10:00 ساعة، موسعاً الفارق في الترتيب العام إلى دقيقة واحدة وثانية قبل المرحلة الختامية، محتفظاً بالقميص الأصفر.
وحل الدنماركي جوناس فينجيجارد من فريق (فيسما-ليز أ بايك) ثانياً بفارق 14 ثانية، فيما جاء الألماني فلوريان ليبوفيتز (ريد بول-بورا-هانسجروهي) ثالثاً بفارق 1:21 دقيقة.
وشهدت المرحلة، التي امتدت لمسافة 16.2 كم بمتوسط انحدار 6.8%، محاولات هجومية من فريق فيسما بقيادة فينجيجارد، إلا أن فريق «الإمارات-XRG»، بقيادة المخضرم بافيل سيفاكوف، نجح في الحفاظ على ثباته واحتواء الضغط خلال صعود «كول دو لا كروا دو فير».
وأكد بوجاتشار، في تصريحات عقب نهاية المرحلة، أن الفريق التزم بالخطة رغم الهجمات المبكرة من المنافسين، مشيداً بأداء زملائه، لا سيما سيفاكوف، الذي أسهم في الحفاظ على استقرار الإيقاع قبل الانطلاقة الحاسمة نحو القمة.
ويقترب بوجاتشار من تحقيق أول ألقابه في «دوفينيه»، بعد أن رفع رصيده إلى 98 انتصاراً في مسيرته الاحترافية، ليبقى على بُعد خطوة من التتويج النهائي مع بقاء مرحلة واحدة على ختام السباق.

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