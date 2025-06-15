يوفنتوس يستعد للقاء العين على بُعد 3 ساعات!

واشنطن (الاتحاد)

على غير المتوقع، اختار فريق يوفنتوس مقراً بعيداً لإقامته للاستعداد والتحضير للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي تبدأ مباراته الأولى أمام العين الأربعاء المقبل، في مدينة جرينبيرير الأميركية، والتي تبعد عن وسط واشنطن لما يقارب 300 كيلو متر، وتستغرق أكثر من 3 ساعات بالسيارة.

وأدى «اليوفي» تدريبه على ملعب المركز الرياضي في منطقة جرينبيرير بغرب فيرجينيا.

ويفرض يوفنتوس سياجاً من السرية حول مقر إقامته، ومركز تدريباته، كما رفضت الإدارة الإعلامية للنادي طلبات عقد جلسات تصوير ولقاءات مع بعض اللاعبين أو الإداريين في النادي.

وكان «اليوفي» قد أعلن تجديد تعاقد مدربه الكرواتي إيجور تيودور حتى 2027 بعد تطور مستوى الفريق تحت قيادته بنهاية الموسم الماضي، وقبل سفر البعثة إلى واشنطن للمشاركة في البطولة، ويلعب في المجموعة السابعة التي تضم أيضاً مانشستر سيتي، والوداد المغربي.

وتأهل فريق «السيدة العجوز» إلى كأس العالم للأندية 2025، نتيجة لإقصاء مواطنه نابولي من دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة الإسباني من دور الـ16، ليضمن مقعداً من خلال مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية بناءً على نتائجه في المواسم الماضية.

من جهة أخرى، شهدت قائمة يوفنتوس عدداً من المفاجآت، أبرزها عودة الثنائي جليسون بريمر وأركاديوز ميليك، واللذين غابا طوال الموسم الأخير للإصابة، فيما عاد دانييلي روجاني وفيليب كوستيتش إلى القائمة المستدعاة بعد عودتهم من فترة الإعارة.

وضمت قائمة «البيانكونيري»، في حراسة المرمى، دي جريجوريو، بنسوليو، دافارا، جرافاني، وفي الدفاع، بريمر، فيديريكو جاتي، ليويد كيلي، كالولو، روجاني، كامبياسو، سافونا، ألبرتو كوستا، روهي، خافير جيل، وفي الوسط لوكاتيلي، ماكيني، تورام، لويز، كوبمينرز، أدزيتش، كوستيتش، أوجوستو، نيكولو توركو، وفي الهجوم، فلاهوفيتش، كولو مواني، ميليك، يلدز، جونزاليس، كونسيساو، تيموثي وياه، مبانجولا، لورينزو أنجيلي، أليساندرو بيتريللي، نيكولو كودريج، توماسو مانشيني.

وعلى الجانب الآخر، يستعد يوفنتوس لكسر خزائنه من أجل التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس من فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي في الفترة المقبلة، بعد انتهاء مشاركته في مونديال الأندية، حيث أشارت تقارير إلى وجود رغبة لدى «اليوفي» في استقطاب جيوكيريس لترميم الهجوم، مع وجود استعداد لتقديم عرض ضخم للوصول بالصفقة لبر الأمان.

ويلقب جيوكريس بـ«سفاح السويد»، حيث تألق الموسم المنصرم، بينما سجل 97 هدفاً في 102 مباراة رفقة سبورتينج في آخر موسمين بكل المسابقات، ما جعله هدفاً لكبار أوروبا، خاصةً الدوري الإنجليزي، حيث سعى مانشستر يونايتد لضمه، إلا أن اللاعب أغلق الباب أمام هذه الفكرة بسبب عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وتصل قيمة الشرط الجزائي في عقد جيوكيريس مع لشبونة إلى 100 مليون يورو، إلا أن النادي البرتغالي قد يسمح بخروجه مقابل 70 مليون يورو، وهو المبلغ الذي ينوي النادي الإيطالي دفعه.