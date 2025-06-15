جاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي

روما (رويترز)

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تعيين جينارو جاتوزو المدرب السابق لميلان ونابولي مدرباً للمنتخب الأول.

وسيتولى جاتوزو المهمة خلفاً للوتشيانو سباليتي، الذي أُقيل الأسبوع الماضي عقب هزيمة ثقيلة أمام النرويج في تصفيات كأس العالم، وسيتم تقديم لاعب الوسط السابق رسمياً كمدرب يوم الخميس المقبل في روما.

قال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان: «جاتوزو رمز لكرة القدم الإيطالية، والقميص الأزرق بمثابة طبقة جلد ثانية له، ستكون دوافعه واحترافيته وخبرته أساسية لمواجهة الالتزامات القادمة للمنتخب الوطني على أكمل وجه».

وخاض جاتوزو (47 عاماً)، 73 مباراة دولية مع إيطاليا، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الفائز بكأس العالم 2006.

وغادر مؤخراً نادي هايدوك سبليت الكرواتي بالتراضي، بعد أن احتل المركز الثالث في الدوري الكرواتي الممتاز.