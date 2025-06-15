العين يضع خطة مواجهة يوفنتوس «خلف الأسوار المغلقة»

معتز الشامي (واشنطن)

يؤدي العين تدريبه الأساسي غداً الاثنين في معسكره بالعاصمة الأميركية واشنطن، استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة الأربعاء المقبل، في افتتاح مواجهات المجموعة السابعة، لكأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة، وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

ويتدرب العين خلف «الأسوار المغلقة» في مقر التدريبات الذي اختاره بالمنشآت الرياضية لمدرسة إبيسكوبال الثانوية العليا، والتي تمتلك مجموعة واسعة من الملاعب وصالات التدريب، التي توفر أعلى معايير الاحترافية في التدريبات والتأهيل الرياضي، وتضم مجموعة العين كلاً من يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد المغربي، وستكون تدريبات «الزعيم» خلف الأسوار المغلقة، لتوفير التركيز والهدوء المطلوبين.

وكان الجهاز الفني قد اكتفى بتدريبات في صالة الجيم، بهدف البدء بخفض الأحمال التدريبية لتجهيز الفريق لأول مواجهة في البطولة أمام فريق اليوفي، الذي وصل صباح السبت الماضي إلى واشنطن.

وشهدت التدريبات الماضية، تركز فلاديمير إيفيتش مدرب الفريق، على الجوانب التكتيكية والخططية بالتوازي مع التدريبات البدنية للاعبين، بالإضافة لتنفيذ بعض الجمل الخططية القائمة على التحرك من دون كرة لبعض العناصر في الوسط والدفاع والهجوم، وكيفية التحولات، سواء من الدفاع إلى الهجوم، أو العكس، خاصة في ظل توقع أداء فرق اليوفي، بتركيز هجومي، وكثافة من الأطراف والعمق.

واكتملت صفوف الفريق للمرة الأولى في تدريبات السبت الماضي، بعد عودة الدوليين، حيث دخل سفيان رحيمي سريعاً إلى أجواء المعسكر والتدريبات، ونفس الأمر بالنسبة لكاكو وبارك والثلاثي خالد عيسى ويحيى نادر وكوامي، كما كان الأرجنتيني زابالا قد وصل وانضم للتدريبات الجماعية بتركيز شديد.

وسيطرت حالة من الجدية والالتزام في أروقة معسكر العين، وهو ما يلحظه المتابع لتحضيرات الفريق اليومية في واشنطن، حيث يتسابق اللاعبين لإثبات قدراتهم الفنية في التدريبات ومدى التزامهم بالتعليمات داخل وخارج الملعب، حيث يفرض إيفيتش شخصية فنية قوية على الجميع، كما يضع برنامج التحضير، الذي يراعي كل التفاصيل، ويهتم دائماً بالتواصل المستمر مع اللاعبين، سواء في المحاضرات اليومية بمقر إقامة الفريق قبل التدريبات، أو في ملعب التدريب يومياً.

وعمد الجهاز الفني إلى الاهتمام بالتدريبات الصباحية في صالة الجيم لجميع اللاعبين منذ بداية معسكر الإعداد، للحفاظ على اللياقة البدنية والفنية لعدد من العناصر، بالإضافة لزيادة قوة التحمل العضلي خلال مباريات البطولة، لاسيما وأن الفريق سيلعب مباراته الأولى في واشنطن، الأربعاء، ثم يسافر بعدها بيوم إلى مدينة أتلانتا لمواجهة مانشستر سيتي بعد رحلة سفر عبر طائرة خاصة تستغرق ما يقارب الساعتين، ثم يعود مجدداً إلى واشنطن ليلتقي الوداد المغربي في ختام دور المجموعات.

واستقر فلاديمير إيفيتش على التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها العين مشواره في البطولة، والتي ستشهد الدفاع بالعناصر الجديدة، على رأسها الحارس البرتغالي روي باتريسيو، ورامي ربيعة وراتنيك كقلبي الدفاع، بالإضافة لياسيتش في الجبهة اليمنى لوسط الملعب، كما سيكون للأرجنتيني فاكوندو زابالا موقعاً في مركز الظهير الأيسر، مع الحفاظ على مكان كل من، كوامي ويحيى نادر وبالاسيوس وسفيان رحيمي ولابا ومحمد عباس.

وركز الجهاز الفني على زيادة التجانس والتفاهم بين جميع اللاعبين، خاصة في ظل وفرة العناصر للعديد من مراكز اللعب، ورغبة الجهاز في زيادة التفاهم والتحرك في الملعب بكرة وبدون كرة بين تلك العناصر، وهو ما تم توظيفه بشكل جيد خلال الودية الأولى التي خاضها الزعيم أمام أوكلاند سيتي، أو خلال التقسيمة التي خاضها الفريق بين جميع اللاعبين لأكثر من مرة خلال التدريبات.

ويهتم إيفيتش بتطبيق فلسفة «الدفاع المتقدم»، وفرض الرقابة على مفاتيح لعب الفريق المنافس، حيث يتوقع أن يلعب اليوفي بأسلوب هجومي ضاغط، ما يتطلب ضرورة الأداء بروح قتالية عالية وتركيز طوال 90 دقيقة، كما طالب الجهاز الفني من اللاعبين بضرورة التركيز على الأداء الجماعي، دفاعاً وهجوماً، ما يضع مسؤولية كبيرة على جميع عناصر التشكيلة، بينما ستكون هناك تكليفات خاصة لعناصر الدفاع مثل رامي ربيعة صاحب الخبرة الدولية الكبيرة وأيضاً صاحب الخبرة في المشاركة مع الأهلي المصري بتلك البطولة، حيث لعب في 6 نسخ سابقة منها، بالإضافة راتنيك، الذي يجيد بناء الهجمات رغم مركزه الدفاعي، ويجيد تمرير الكرة للأمام بإتقان شديد، فضلا عن سفيان رحيمي، الذي سيكون مطالب بضرورة استغلال المساحات عند التحولات الهجومية وقد امتلاك الكرة، وأيضاً أديس ياسيتش الجناح الأيمن، والمتوقع أن يكون له أدواراً دفاعية وهجومية خلال المباراة المرتقبة.