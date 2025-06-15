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الرياضة

«الريشة الطائرة» تشارك في «دوليتي» إيطاليا وبلغاريا

«الريشة الطائرة» تشارك في «دوليتي» إيطاليا وبلغاريا
15 يونيو 2025 19:00

دبي (وام)

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تشارك منتخباتنا الوطنية للريشة الطائرة في بطولتين دوليتين خلال يونيو الحالي، ضمن مسار التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك من خلال بطولة يونيكس الدولية المفتوحة في إيطاليا خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو الجاري، وكذلك بطولة تحدي فيكتور للشباب في بلغاريا خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو.
وأعلن اتحاد الريشة الطائرة استضافة مركز التميز للاتحاد معسكراً تدريبياً للأداء العالي للريشة الطائرة، بإشراف المدرب مايكل نوربايك، خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو الحالي، وبمشاركة 30 لاعباً من فئتي النخبة والتطوير، استعداداً لهذه المشاركات.
ويشارك في المعسكر ماتياس ثيري يورجنسن، اللاعب الدنماركي صاحب الـ 27 عاماً، والمتخصص في منافسات الزوجي والزوجي المختلط، وسبق له أن وصل ماتياس إلى نهائيات الزوجي المختلط في بطولتي كندا المفتوحة وأميركا المفتوحة عام 2024، بالإضافة إلى فوزه بالميدالية الذهبية للدنمارك في بطولة أوروبا للفرق للرجال عام 2024، والذي سيعمل لاعباً ومدرباً في منافسات الزوجي خلال هذا المعسكر، ليقدم خلاصة خبراته رفيعة المستوى في هذا المجال.
كما أعلن الاتحاد أيضاً عن تعاون استراتيجي مع المصنف الثاني عالمياً أندرس أنتونسن، حامل لقب بطولة إندونيسيا المفتوحة التي اختتمت الأسبوع الماضي، ليتدرب اللاعب الدنماركي الحاصل على ثلاث ميداليات في بطولة العالم، إلى جانب لاعبي الإمارات بفئة فردي الرجال في النادي الهندي بدبي، ضمن فعاليات المعسكر.
وقالت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة: «ستعزز هذه الفرصة تسخير أقصى إمكانياتنا بهدف تطوير رياضيينا الموهوبين، وتساعدهم على الوصول إلى مستوى النخبة في هذه الرياضة، كما يسعدنا التعاون مع محلل الفيديو الخاص بالبطل الأولمبي في مناسبتين، فيكتور أكسلسن، ونتطلع لأن يكون له دور حيوي في الارتقاء بأدائنا بشكل أكبر».

الريشة الطائرة
لوس أنجلوس
دورة الألعاب الأولمبية
إيطاليا
بلغاريا
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