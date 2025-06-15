«الإمارات للدراجات» بطل سباق «كريتيوم دو دوفين»

باريس (د ب أ)

فاز السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق «الإمارات للدراجات»، حامل لقب سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دي فرانس» ثلاث مرات، بسباق «كريتيوم دو دوفين» للمرة الأولى في مسيرته، معززاً بذلك أماله في تحقيق الفوز الرابع في سباق «جراند بوكل».

وتفوق الدراج البالغ من العمر 26 عاماً، بفارق ما يقرب من دقيقة على الدنماركي يوناس فيجنيجارد، مكملاً بذلك استعداده لخوض منافسات (تور دي فرانس)، والذي ينطلق يوم الخامس من يوليو المقبل في مدينة ليل الفرنسية.

ونجح بوجاتشار في الفوز بثلاث مراحل من أصل ثمانية في دوفين، وهو السائق الثالث فقط في تاريخ السباق ، بعد الفرنسي لويسون بوبيه في عام 1955 وبرنارد هينو في عام 1981، الذي يحقق ذلك وهو حامل للقب بطولة العالم. وفاز الفرنسي ليني مارتينيز، بالمرحلة الأخيرة من السباق، ويبلغ طولها 3ر133 كيلو متر من فال دارك إلى فال سينيس، فيما احتل فيجنجارد وبوجاتشار المركزين الثاني و الثالث على الترتيب.

كان فريق «الإمارات للدراجات» قد واصل تألقه في سباق «كريتييوم دو دوفين» 2025، بعد أن حقق نجمه السلوفيني تادي بوجاتشار فوزه الثاني على التوالي في المرحلة السابعة من السباق، عقب انطلاق هجومي حاسم من على بُعد 12 كيلومتراً من قمة «فالمنيي 1800 م».

وأثبت بوجاتشار سيطرته على مجريات السباق، مبتعداً تدريجياً عن أقرب منافسيه ليعبر خط النهاية منفرداً بزمن قدره 4:10:00 ساعة، موسعاً الفارق في الترتيب العام إلى دقيقة واحدة وثانية قبل المرحلة الختامية، محتفظاً بالقميص الأصفر.

وحل الدنماركي جوناس فينجيجارد من فريق (فيسما-ليز أ بايك) ثانياً بفارق 14 ثانية، فيما جاء الألماني فلوريان ليبوفيتز (ريد بول-بورا-هانسجروهي) ثالثاً بفارق 1:21 دقيقة.

وشهدت المرحلة، التي امتدت لمسافة 16.2 كم بمتوسط انحدار 6.8%، محاولات هجومية من فريق فيسما بقيادة فينجيجارد، إلا أن فريق «الإمارات-XRG»، بقيادة المخضرم بافيل سيفاكوف، نجح في الحفاظ على ثباته واحتواء الضغط خلال صعود «كول دو لا كروا دو فير».