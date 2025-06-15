توتنهام يضم الفرنسي تيل 6 سنوات

لندن (د ب أ)

تعاقد نادي توتنهام الإنجليزي بشكل دائم مع الفرنسي ماتياس تيل، قادماً من بايرن ميونيخ الألماني بعقد لمدة ستة أعوام.

وقضى المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً من الفريق الألماني، وسجل ثلاثة أهداف في 20 مباراة شارك بها. وكان عقد إعارة اللاعب الفرنسي يتضمن خيار الشراء لتوتنهام مقابل 8ر45 مليون جنيه إسترليني (62 مليون دولار)، ورغم ذلك نجح النادي الإنجليزي في تقليص المبلغ إلى 8ر29 مليون جنيه إسترليني بعد المفاوضات.

وأصبح تيل أول تعاقد للفريق تحت قيادة مدربه الجديد، الدنماركي توماس فرانك، والذي تولى المهمة خلفاً للأسترالي آنجي بوستيكوجلو، ولعب دوراً أساسياً في الفريق بعد انتقاله إليه، قادماً من رين الفرنسي عام 2022، حيث شارك في 69 مباراة خلال أول موسمين، قبل أن يتقلص دوره في الفريق منذ تعيين البلجيكي فينسنت كومباني كمدير فني لبايرن ميونيخ منذ عام.

وشارك تيل في 8 مباريات فقط بالدوري في النصف الأول من الموسم الماضي، قبل أن يتم إعارته إلى توتنهام، والذي بدوره كان يرفض التعاقد معه في البداية قبل أن تتغير الأمور في نهاية فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وأنهى توتنهام الموسم الماضي في المركز السابع عشر بالدوري الإنجليزي، وهو أسوأ مركز للفريق في تاريخه، لكنه نجح في بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه بالدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد بتفوقه 1-0 في النهائي.