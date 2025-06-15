الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أكبر فوز في تاريخ مونديال الأندية.. البايرن يُمطر أوكلاند بـ10 أهداف

أكبر فوز في تاريخ مونديال الأندية.. البايرن يُمطر أوكلاند بـ10 أهداف
15 يونيو 2025 22:10

أوهايو (د ب أ)
لم يرحم بايرن ميونيخ، منافسه المتواضع أوكلاند سيتي النيوزيلندي وهزمه 10-0، اليوم، ليحقق العملاق الألماني أكبر فوز في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.
أنهى البايرن الشوط الأول متقدماً بستة أهداف سجلها كينجسلي كومان «ثنائية» وساشا بوي ومايكل أوليسي «ثنائية» وتوماس مولر في الدقائق 6 و18 و20 و21 و45 و.3+45 وفي الشوط الثاني، أحرز جمال موسيالا ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 67 و73 و84، واختتم توماس مولر مهرجان الأهداف في الدقيقة 90.
وحقق الفريق الألماني بهذا الفوز الكاسح أكبر انتصار في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تجاوز فوز الهلال السعودي على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6-1 في نسخة مونديال الأندية بنظامه القديم عام2021.
وأصبحت مباراة بايرن ضد أوكلاند الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة، بعدما تجاوزت الرقم القياسي السابق (8 أهداف) الذي تحقق ثلاث مرات الأولى في نسخة 2008 بفوز مانشستر يونايتد الإنجليزي على جامبا أوساكا الياباني 5-3، والثانية فوز الترجي التونسي على السد القطري 6-2 في نسخة 2019، والثالثة فوز ريال مدريد الإسباني على الهلال السعودي 5-3 في نهائي نسخة 2022.
وبهذا الفوز الكاسح يعتلي بايرن ميونيخ قمة المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقاً، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى يوم 14 يوليو المقبل.
ويلتقي بايرن في الجولتين الثانية والثالثة بفريقي بوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي يومي 21 و24 يونيو الجاري، بينما وضع أوكلاند الأكثر مشاركة في تاريخ مونديال الأندية قدمه الأولى خارج البطولة، ويحتاج لشبه معجزة في الجولتين القادمتين ليتفادى الخروج من الدور الأول.

أخبار ذات صلة
الأهلي المصري يرفع عقوبة تريزيجيه إلى مليون جنيه
سفيان رحيمي: العين دائماً قد التحدي
بايرن ميونيخ
فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
آخر الأخبار
جهود إماراتية لدعم عشرات التكيات المنتشرة في مختلف مناطق قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم الطعام لنازحي غزة
17 يونيو 2025
منظر عام من مدينة طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يدعو إلى وقف الحرب بين إسرائيل وإيران
17 يونيو 2025
آثار الدمار جراء سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب (رويترز)
الأخبار العالمية
توسع رقعة العمليات في رابع أيام المواجهة بين إيران وإسرائيل
17 يونيو 2025
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (وكالات)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لمفاوضات عاجلة لوقف الهجمات المتبادلة
17 يونيو 2025
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية
17 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©