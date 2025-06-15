أكبر فوز في تاريخ مونديال الأندية.. البايرن يُمطر أوكلاند بـ10 أهداف

أوهايو (د ب أ)

لم يرحم بايرن ميونيخ، منافسه المتواضع أوكلاند سيتي النيوزيلندي وهزمه 10-0، اليوم، ليحقق العملاق الألماني أكبر فوز في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

أنهى البايرن الشوط الأول متقدماً بستة أهداف سجلها كينجسلي كومان «ثنائية» وساشا بوي ومايكل أوليسي «ثنائية» وتوماس مولر في الدقائق 6 و18 و20 و21 و45 و.3+45 وفي الشوط الثاني، أحرز جمال موسيالا ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 67 و73 و84، واختتم توماس مولر مهرجان الأهداف في الدقيقة 90.

وحقق الفريق الألماني بهذا الفوز الكاسح أكبر انتصار في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تجاوز فوز الهلال السعودي على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6-1 في نسخة مونديال الأندية بنظامه القديم عام2021.

وأصبحت مباراة بايرن ضد أوكلاند الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة، بعدما تجاوزت الرقم القياسي السابق (8 أهداف) الذي تحقق ثلاث مرات الأولى في نسخة 2008 بفوز مانشستر يونايتد الإنجليزي على جامبا أوساكا الياباني 5-3، والثانية فوز الترجي التونسي على السد القطري 6-2 في نسخة 2019، والثالثة فوز ريال مدريد الإسباني على الهلال السعودي 5-3 في نهائي نسخة 2022.

وبهذا الفوز الكاسح يعتلي بايرن ميونيخ قمة المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقاً، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى يوم 14 يوليو المقبل.

ويلتقي بايرن في الجولتين الثانية والثالثة بفريقي بوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي يومي 21 و24 يونيو الجاري، بينما وضع أوكلاند الأكثر مشاركة في تاريخ مونديال الأندية قدمه الأولى خارج البطولة، ويحتاج لشبه معجزة في الجولتين القادمتين ليتفادى الخروج من الدور الأول.