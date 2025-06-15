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الرياضة

وسائل إعلام عالمية: العين الأكثر تعاقداً في المونديال

وسائل إعلام عالمية: العين الأكثر تعاقداً في المونديال
16 يونيو 2025 01:42

واشنطن (الاتحاد)

شهدت تدريبات نادي العين في واشنطن تغطية إعلامية لافتة من وسائل الإعلام العالمية كافة، تصدرتها قناة DAZN، الناقل الحصري لكأس العالم للأندية، وأكد مراسل القناة «ماستر تيسفاستيون» أن العين يُعد من أكثر الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات استعداداً للمونديال، لكنه في الوقت ذاته الأكثر اعتماداً على أكاديميته.
وأشار إلى أن قائمة الفريق تضم أكثر من 10 لاعبين من خريجي الأكاديمية، إلى جانب 8 صفقات جديدة، وأن فرق الأكاديمية حصدت هذا الموسم 15 بطولة في مختلف الفئات، كما نوّه بتميز لاعبي أكاديمية العين، ووصفها بأنها «منارة» في قارة آسيا لتخريج الموهوبين، مثل جوشوا أودوه، يحيى نادر، محمد عباس، عبدالكريم تراوري، حازم عباس، جوسنا أبيانفي، ميشيل درامان، وحارسي المرمى حسن ساني وفيداد، ما يؤكد أن العين يجمع بين الاستثمار في الكوادر الشابة وبناء قاعدة احترافية داخلية تواكب الطموح العالمي.

برنامج خاص لـ 8 لاعبين
ضمن استعداداته الجادة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، أطلق المدير الفني لنادي العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، برنامجاً تدريبياً خاصاً لثمانية لاعبين من الفريق، يشمل حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، ويمزج بين تمارين اللياقة والتقوية واستعادة التوازن العضلي، بعد فترات الراحة أو العودة من المشاركة الدولية، وشمل البرنامج ستة من اللاعبين الدوليين العائدين من المنتخبات، خالد عيسى، كوامي أتون، يحيى نادر، سفيان رحيمي، إليخاندرو كاكو، وبارك يونج-وو، إضافة إلى الثنائي الجديد، نسيم شاذلي وفاكوندو زابالا.
ويُنفذ البرنامج بالتكامل مع فرق التغذية والطب الرياضي والقياسات البدنية لضمان الجاهزية الكاملة قبل مواجهة يوفنتوس.

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