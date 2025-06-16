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الرياضة

بعد فوز بايرن على أوكلاند.. ما هي أكبر الانتصارات في تاريخ مونديال الأندية؟

بعد فوز بايرن على أوكلاند.. ما هي أكبر الانتصارات في تاريخ مونديال الأندية؟
16 يونيو 2025 08:17

معتز الشامي (واشنطن)

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حقق بايرن ميونيخ فوزاً ساحقاً على أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0، أمس، ضمن المجموعة الثالثة، محطماً الرقم القياسي لأكبر فارق انتصار في مباراة بكأس العالم للأندية، ويعد فوز بايرن هو الأكبر في تاريخ كأس العالم للأندية، متجاوزاً فوز الهلال السعودي على الجزيرة بنتيجة 6-1 في عام 2021. ومن بين الفرق التي خاضت أكثر من مباراتين في كأس العالم للأندية، يعد بايرن ميونيخ الفريق الوحيد الذي حقق نسبة فوز 100% "5 من 5"، ويخوض مولر مبارياته الأخيرة مع بايرن في كأس العالم للأندية، وقد ترك بصمته بالفعل في البطولة، حيث سجل الهدف الخامس في الشوط الأول قبل أن يُكمل العشرة أهداف في الدقائق الأخيرة. ولم يقتصر هذا على تحقيق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية، بل رفع رصيد اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً إلى 250 هدفاً في المسابقات مع فريق طفولته، ويخوض بطل الدوري الألماني مباراته الثانية في دور المجموعات ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني، في ميامي، يوم الجمعة المقبلة، متطلعاً إلى اتخاذ خطوة كبيرة نحو الأدوار الإقصائية.. وتضمن تاريخ أكبر الانتصارات في تاريخ كأس العالم للأندية بعد الفوز الأخير لبايرن ميونيخ على أوكلاند سيتي، فوز الهلال 6-1 الجزيرة في نسخة (2021)، وفوز الترجي 6-2 السد في عام (2019) وانتصار مونتيري 5-1 الأهلي في نسخة عام (2013) ورباعية برشلونة أمام سانتوس في (2011) ومانشستر سيتي على فلومينينسي في (2023)

بايرن ميونيخ
أوكلاند
كأس العالم للأندية
توماس مولر
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