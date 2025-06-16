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الرياضة

مونديال الأندية.. بوتافوجو يجتاز «الاختبار الأول» بالفوز على سياتل ساوندرز

مونديال الأندية.. بوتافوجو يجتاز «الاختبار الأول» بالفوز على سياتل ساوندرز
16 يونيو 2025 08:33

واشنطن (د ب أ)

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بدأ فريق بوتافوجو البرازيلي مشواره في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بالفوز 2 / 1 على سياتل ساوندرز الأميركي. وبادر بوتافوجو بالتسجيل عن طريق فيليو في الدقيقة 28، فيما أضاف إيجور جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 44، بينما تكفل ألكسندر رولدان بإحراز هدف سياتل الوحيد في الدقيقة 76، ليحقق الفريق البرازيلي انتصاره الأول في المسابقة العالمية المقامة حالياً في الولايات المتحدة. وحصل بوتافوجو على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان الفرنسي (المتصدر)، الذي حقق انتصاراً ضخماً 4 / صفر على أتلتيكو مدريد الإسباني، في الجولة الافتتاحية للمجموعة. في المقابل، بقي سياتل ساوندرز بلا رصيد من النقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو، الذي تذيل الترتيب. ويلتقي بوتافوجو مع سان جيرمان في الجولة المقبلة، التي تشهد مواجهة أخرى بين سياتل ساوندرز وأتلتيكو مدريد.

بوتافوجو
كأس العالم للأندية
باريس سان جيرمان
أتلتيكو مدريد
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