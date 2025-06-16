مونديال الأندية.. «الحارس البديل» ينقذ بورتو أمام بالميراس

نيوجيرسي (رويترز)

تعادل بالميراس سلبياً مع بورتو على ملعب ميتلايف، في مباراتهما الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة بالولايات المتحدة، إذ قدم حارس مرمى بورتو البديل كلاوديو راموس أداءً رائعاً أحبط الفريق البرازيلي. وتألق راموس، الذي حل بديلاً لقائد الفريق المصاب دييجو كوستا، في التصدي لسلسلة من الفرص الخطيرة لبالميراس، الذي سيطر على المباراة لكنه لم يتمكن من هز الشباك. وضمن تألق الحارس راموس لفريق بورتو الخروج بنقطة ثمينة، ويمتلك بذلك كل من الفرق الأربعة في المجموعة نقطة واحدة، إذ شهدت أيضاً تعادل إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي مع الأهلي المصري سلبيا في المباراة الافتتاحية. وكاد بالميراس أن يسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، عندما صوب موريلو كرة بضربة رأس لكنها اصطدمت بالقائم، وهو ما زاد إحباط الفريق البرازيلي. وفي حديثه لمنصة دازون عقب المباراة، أثنى مدرب بالميراس أبيل فيريرا على جهود فريقه لكنه أبدى أسفه على الفرص الضائعة. وقال فيريرا: "أعتقد أنها كانت مباراة متوازنة، وسنحت لنا فيها أفضل الفرص، لكن كرة القدم مذهلة. كان أفضل لاعب في بورتو هو حارس المرمى البديل الذي تصدى لأربع أو خمس فرص أحبطتنا". وجاءت أبرز لحظات تألق راموس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إذ أحبط ثلاث فرص متتالية، وتصدى لكرتين من إستيفاو وماوريسيو من مسافة قريبة، ثم كرة أخرى سددها ريتشارد ريوس، قبل أن يبعدها أحد المدافعين دون أن تتجاوز خط المرمى. وتألق الحارس البالغ من العمر 32 عاماً بشكل رائع بعد غياب كوستا، بسبب إصابة في عضلات الساق تعرض لها خلال التدريبات قبل أيام. وكان بالميراس، بقيادة الثنائي الهجومي الشاب فيتور روكي وإستيفاو، الذي سينضم قريباً إلى تشيلسي الإنجليزي، الفريق الأكثر خطورة طوال المباراة، متفوقاً في الانتقالات السريعة وبناء الهجمات بشكل فعال. لكن دفاع بورتو صمد واستفاد أيضا من تألق راموس. ومن ناحيته، حاول بورتو استغلال الكرات العالية عبر المهاجم الإسباني طويل القامة سامو أوموروديون، وكاد أن يستفيد من خطأ لبالميراس في الدقيقة 20، إذ حاول فيليبي أندرسون لاعب بالميراس التصدي لمحاولة مارتيم فرنانديز استغلال كرة عالية داخل منطقة الجزاء، وكاد أن يسكنها بضربة رأس في شباك فريقه بالخطأ، لكن الحارس ويفرتون أنقذ الموقف وتصدى للكرة بيد واحدة. ومع تساوي جميع الفرق برصيد نقطة واحدة، تظل المنافسة في المجموعة الأولى مفتوحة على مصراعيها، إذ يستعد بالميراس لمواجهة الأهلي المصري بينما يلتقي بورتو فريق إنتر ميامي.