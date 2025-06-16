الكأس الذهبية.. بوكيتينو يتمنى أن تخفف «الخماسية» من حدة التشاؤم الأميركية

سان خوسيه (أ ب)

أبدى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، أمله في أن يسهم الفوز الكاسح الذي حققه الفريق على منتخب ترينداد وتوباجو في بطولة الكأس الذهبية لكرة القدم، في تخفيف حدة التشاؤم الذي أحدثته أطول سلسلة هزائم تعرض لها الفريق منذ عام 2007. وكشر المنتخب الأميركي عن أنيابه مبكراً في المسابقة، بعدما حقق انتصاراً ساحقاً 5 / صفر على منتخب ترينداد وتوباجو، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة للبطولة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا، والتي تشارك فيها منتخبات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف). وافتتح مالك تيلمان التسجيل لمنتخب الولايات المتحدة في الدقيقة 14، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 41، فيما أحرز باتريك أجيمانج الهدف الثالث في الدقيقة 44 وفي الشوط الثاني، سجل براندن آرونسون الهدف الرابع للولايات المتحدة في الدقيقة 82، بينما اختتم حاجي رايت مهرجان الأهداف الأميركية بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 84. وقال المدرب الأرجنتيني عقب المباراة "أعتقد أنه من المهم للغاية تخفيف حدة هذا الأمر قليلاً من المهم جداً الآن بدء المنافسة بروح إيجابية". وتحدث بوتشيتينو عن تيلمان، حيث قال "إنه لاعب موهوب. من الواضح أن الجميع يدرك ذلك. في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، عندما التقينا لأول مرة، أعتقد أنه كان من الصعب بناء هذه العلاقة التي يحتاجها اللاعبون ويحتاجها المدربون لتحقيق الثقة المتبادلة. أعتقد الآن، بعد بضعة أسابيع معاً، أنني بدأت أفهمه حقاً، وبدأ هو يفهمنا. إنه لاعب مميز للغاية". من جانبه، قال تيلمان: "كان بإمكاننا إظهار رد فعلنا، وأعتقد أننا فعلنا ذلك اليوم. لعبنا مباراة جيدة، وكان من الرائع أن نستعيد توازننا، وأن نحقق بداية جيدة في البطولة". يذكر أن منتخب الولايات المتحدة تصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب السعودي، المتساوي معه في ذات الرصيد، الذي تغلب 1 / صفر على منتخب هايتي في نفس الجولة. ومن المقرر أن يلتقي منتخب الولايات المتحدة مع نظيره السعودي صباح الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية، التي تشهد لقاء آخر بين منتخبي هايتي وترينداد وتوباجو.