مونديال الأندية.. صن داونز يتحدى أولسان لتجنب «سيناريو 2016»

نيويورك(د ب أ)

يتطلع صن داونز الجنوب أفريقي إلى تقديم نفسه بقوة على الساحة العالمية، وذلك حينما يواجه أولسان الكوري الجنوبي في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم. وفي السنوات الأخيرة، برز صن داونز كمنافس قوي على الألقاب الأفريقية، حيث فاز بدوري الأبطال عام 2016 ومنذ ذلك الحين كان ضيفاً دائماً على الأدوار الحاسمة من البطولة، كما أنه وصيف النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، حيث خسر أمام بيراميدز المصري، الذي توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه. ويستضيف ملعب "إنتر كو" في أورلاندو المباراة التي ستكون الأولى في مواجهات الفريقين تاريخياً، حيث يسعى أبناء المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو إلى تحقيق فوز أول يسهل من مهمته في المجموعة السادسة، التي تضم أيضاً فلومينينسي البرازيلي وبروسيا دورتموند الألماني. وسبق لصن داونز أن شارك في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم عام 2016، لكنه احتل المركز السادس والأخير في البطولة، بعدما خسر أمام كل من كاشيما أنتلرز الياباني، وجيونبوك الكوري الجنوبي. من جانبه، يسعى أولسان، بطل الدوري الكوري في الموسم الماضي، إلى تحقيق فوز أول ويرى في مواجهة الفريق جنوب أفريقي فرصة لذلك، في ظل صعوبة باقي المباريات أمام فلومينينسي ودورتموند. وفاز أولسان بلقب دوري أبطال آسيا عام 2020، وهو اللقب الذي مكنه من المشاركة في البطولة العالمية، ويرغب مدربه كيم بان جون في الاستفادة قدر الإمكان من المشاركة في الحدث الكبير، خاصة وأن الفريق سيستأنف مشواره في الدوري الكوري الجنوبي عقب نهاية البطولة. ويعد صن داونز أكثر الأندية في بلاده تتويجاً بلقب الدوري، حيث فاز باللقب 15 مرة، فيما فاز أولسان بلقب الدوري الكوري الجنوبي خمس مرات، وستكون المواجهة بينهما بمثابة اختبار لفريقين فازا بلقب الدوري في النسخة الأخيرة في بلاده، مما يضفي المزيد من الإثارة على اللقاء.