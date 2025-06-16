مونديال الأندية.. دورتموند وفلومينينسي في قمة الصدارة المبكرة

نيويورك(د ب أ)

يتطلع بروسيا دورتموند الألماني إلى بداية مثالية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك حينما يواجه فلومينينسي البرازيلي في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة بالبطولة. وأنهى بروسيا دورتموند الموسم الماضي من الدوري الألماني في المركز الرابع، ليحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بصعوبة، بعد موسم مر فيه الفريق بالعديد من المنعطفات التي شكلت مشواره. وبدأ دورتموند الموسم تحت قيادة فنية لنجمه التركي السابق نوري شاهين، لكن لاعب ريال مدريد وليفربول السابق، لم ينجح في تقديم أداء مقنع، وتلقى الفريق العديد من الهزائم قبل نهاية الدور الأول بمسابقة الدوري، ليتم إقالته وتعيين الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب فولفسبورج وبايرن ميونيخ السابق. وتحت قيادة كوفاتش، نجح دورتموند في تحقيق انتصارات عديدة ببطولة الدوري، لينجح في خطف المركز الرابع بالمسابقة والذي كان كافياً للوصول للبطولة التي فاز بلقبها عام 1997، وخسر النهائي في مرتين في 2013 و2024. ويدخل دورتموند البطولة مدعماً صفوفه باللاعب الإنجليزي الشاب جوب بلينجهام، الشقيق الأصغر لجود بلينجهام نجم الفريق السابق ولاعب ريال مدريد الإسباني حالياً، والذي انضم للفريق قادماً من ساندرلاند، وسيكون مونديال الأندية أولى محطاته مع الفريق. ويرى دورتموند في البطولة التي تستضيفها أميركا حتى 13 يوليو المقبل، فرصة لإعداد الفريق للظهور بشكل أفضل منذ البداية في الموسم المقبل، في ظل تطلعات جماهيره إلى المنافسة بقوة على لقب الدوري الموسم القادم، وكذلك الظهور بشكل قوي في بطولة دوري أبطال أوروبا. من جانبه، يسعى فلومينينسي البرازيلي إلى إثبات قيمته كواحد من أقوى الأندية في أميركا الجنوبية في السنوات الأخيرة، حيث حقق لقب كوبا ليبرتادوريس في عام 2023، ووصل إلى نهائي كأس العالم للأندية بنظامه القديم، قبل الخسارة برباعية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي. وبقيادة مدربه ريناتو جاوتشو، يدخل فلومينينسي البطولة وكله أمل في التأهل دون صعوبات من دور المجموعات، على أمل مواصلة المشوار رغم التحديات الكبرى. ويبدو الفريق البرازيلي هو المرشح الأوفر حظاً إلى جانب دورتموند، للتأهل من تلك المجموعة إلى دور الستة عشر، ولذلك ستكون المواجهة بينهما غاية في الإثارة حيث يرغب كلاهما في إثبات أحقيته بالتأهل كمتصدر للمجموعة، وذلك في حال وفق أمام كل من صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان الكوري في باقي المباريات. ويتسلح الفريق البرازيلي بعناصر الخبرة المتوفرة لديه، والمتمثلة في هدافه الأرجنتيني جيرمان كانو والكولومبي جون أرياس وكينو والقائد ونجم البرازيل السابق تياجو سيلفا، وذلك من أجل الحصول على النقاط الثلاث أمام منافس أوروبي قوي وعتيد سيجعل المهمة أكثر صعوبة.