الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«يزبيك» يهدي «جودو الإمارات» برونزية «مونديال بودابست»

«يزبيك» يهدي «جودو الإمارات» برونزية «مونديال بودابست»
16 يونيو 2025 10:38

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ظفار يختتم مشاركة «جودو الإمارات» في بطولة العالم
منتخب الجودو يجدد الطموحات بجولة جديدة في مونديال بودابست

أهدى محمد يزبيك لاعب منتخبنا الوطني للجودو الميدالية البرونزية، في منافسات بطولة العالم للجودو، المقامة حالياً بصالة باب لازلو أرينا بالعاصمة المجرية بودابست لفئتي الرجال والسيدات بمشاركة 93 دولة. وجاءت الميدالية عبر المجموعة الحديدية التي ضمت 45 مقاتلاً، من أبرز اللاعبين في وزن تحت 81 كجم، خاصة مباراة التتويج التي جمعته مع بطل منتخب صربيا محمد بيكوف، وبفوز لاعبنا الشاب المتألق احتل منتخبنا المركز الأول على المستوى العربي في تلك البطولة، والـ 12 عالمياً، وكان يزبيك قريباً من تحقيق الميدالية الذهبية، كما حدث في بطولة أبوظبي جراند سلام، إلا أنه اصطدم بالقاطرة البشرية الفرنسي جوان بنيامين غابا، الحائز على الميدالية الأولمبية من دورة باريس في الدور ربع النهائي، والذي تمكن من تحقيق لقب بطولة العالم في ختام منافسات ذلك الوزن. وتعد البطولة التي تبلغ جوائزها النقدية مليون يورو، أحد أهم البطولات المؤهلة إلي أولمبياد لوس أنجلوس لعام 2028. وتدخل البطولة يومها الخامس اليوم من خلال منافسات الوزن الثقيل تحت 90 كجم للرجال، الذي يضم 47 لاعباً من أبرز اللاعبين المصنفين عالمياً، وفي مقدمتهم لاعبنا سليمان إبراهيم الذي يواجه بطل السنغال وأفريقيا المخضرم عبدالرحمن دياو، فيما اعتذر لاعبنا آرام جريجوري عن المشاركة اليوم للإصابة في التدريب الأخير.من جهة ثانية، هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رئيس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد وأعضاء البعثة في بودابست، بمناسبة فوز لاعب محمد يزبيك بالميدالية البرونزية في بطولة العالم الحالية.. وذكر الدرعي بأن ما تحقق في أكبر بطولات الجودو، يترجم دعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، وجهود اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي.

منتخب الجودو
بطولة العالم
آخر الأخبار
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
الأخبار العالمية
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
اليوم 20:37
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اقتصاد
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اليوم 20:32
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اقتصاد
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اليوم 20:25
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اقتصاد
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اليوم 20:21
33 دولة في الاجتماع الوزاري الآسيوي لمكافحة المنشطات بدبي
الرياضة
33 دولة في الاجتماع الوزاري الآسيوي لمكافحة المنشطات بدبي
اليوم 20:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©