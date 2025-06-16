«يزبيك» يهدي «جودو الإمارات» برونزية «مونديال بودابست»

أبوظبي (الاتحاد)

أهدى محمد يزبيك لاعب منتخبنا الوطني للجودو الميدالية البرونزية، في منافسات بطولة العالم للجودو، المقامة حالياً بصالة باب لازلو أرينا بالعاصمة المجرية بودابست لفئتي الرجال والسيدات بمشاركة 93 دولة. وجاءت الميدالية عبر المجموعة الحديدية التي ضمت 45 مقاتلاً، من أبرز اللاعبين في وزن تحت 81 كجم، خاصة مباراة التتويج التي جمعته مع بطل منتخب صربيا محمد بيكوف، وبفوز لاعبنا الشاب المتألق احتل منتخبنا المركز الأول على المستوى العربي في تلك البطولة، والـ 12 عالمياً، وكان يزبيك قريباً من تحقيق الميدالية الذهبية، كما حدث في بطولة أبوظبي جراند سلام، إلا أنه اصطدم بالقاطرة البشرية الفرنسي جوان بنيامين غابا، الحائز على الميدالية الأولمبية من دورة باريس في الدور ربع النهائي، والذي تمكن من تحقيق لقب بطولة العالم في ختام منافسات ذلك الوزن. وتعد البطولة التي تبلغ جوائزها النقدية مليون يورو، أحد أهم البطولات المؤهلة إلي أولمبياد لوس أنجلوس لعام 2028. وتدخل البطولة يومها الخامس اليوم من خلال منافسات الوزن الثقيل تحت 90 كجم للرجال، الذي يضم 47 لاعباً من أبرز اللاعبين المصنفين عالمياً، وفي مقدمتهم لاعبنا سليمان إبراهيم الذي يواجه بطل السنغال وأفريقيا المخضرم عبدالرحمن دياو، فيما اعتذر لاعبنا آرام جريجوري عن المشاركة اليوم للإصابة في التدريب الأخير.من جهة ثانية، هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رئيس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد وأعضاء البعثة في بودابست، بمناسبة فوز لاعب محمد يزبيك بالميدالية البرونزية في بطولة العالم الحالية.. وذكر الدرعي بأن ما تحقق في أكبر بطولات الجودو، يترجم دعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، وجهود اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي.