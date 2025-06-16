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الرياضة

فريتز يتجاوز ديوكوفيتش في التصنيف العالمي لتنس الرجال

فريتز يتجاوز ديوكوفيتش في التصنيف العالمي لتنس الرجال
16 يونيو 2025 10:46

لندن (د ب أ)

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شهد التصنيف العالمي الصادر عن رابطة لاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم، تغييرات عديدة على مستوى العشرة الأوائل، حيث قفز الأميركي تايلور فريتز ثلاث خطوات للأمام ليحتل المركز الرابع عالمياً، مستفيداً من فوزه بلقب بطولة شتوتجارت المفتوحة، بتغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف في المباراة النهائية، أمس الأحد. وفي المقابل تراجع البريطاني جاك درابر خطوتين للوراء ليحتل المركز السادس، والإيطالي لورينزو موسيتي خطوة ليحل سابعاً. في المقابل، تقدم الأميركي بن شيلتون خطوتين ليحل عاشراً في التصنيف العالمي على حساب الأسترالي أليكس دي مينور، الذي تراجع للمركز الثاني عشر. وبعيداً عن المقدمة، دخل الكندي جابرييل ديالو قائمة أول 50 في التصنيف العالمي، بعدما قفز 11 مركزاً ليحتل المرتبة 44 مستفيداً من تتويجه بلقب بطولة ليبيما. وضم ترتيب العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الإيطالي يانيك سينر برصيد 10880 نقطة، ثم الإسباني كارلوس ألكاراز بـ 8850 نقطة، وجاء ألكسندر زفيريف ثالثاً برصيد 6500 نقطة، ثم تايلور فريتز بـ 4735 نقطة، وتبعه الصربي نوفاك ديوكوفيتش بـ 4630 نقطة. وضمت المراكز من السادس إلى العاشر، جاك درابر 4550 نقطة، ولورينزو موسيتي 4470 نقطة، وتومي بول 3470 نقطة، وهولجر رون 3440 نقطة، وبن شيلتون 3170 نقطة.

ديوكوفيتش
كارلوس ألكاراز
يانيك سينر
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