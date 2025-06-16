جائزة كندا الكبرى.. «مكلارين» يجتاز صدام بياستري ونوريس

مونتريال(أ ف ب)

تقبل الأسترالي أوسكار بياستري اعتذار زميله في مكلارين البريطاني لاندو نوريس، على اصطدام الأخير به خلال تنافسهما على المركز الرابع الأحد في جائزة كندا الكبرى، ضمن الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، والتي أحرز مركزها الأول سائق مرسيدس البريطاني الآخر جورج راسلو أمام بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابنو وزميله الإيطالي كيمي أنتونيلي.وأنهى بياستري، متصدر ترتيب السائقين، السباق في المركز الرابع، فيما خرج زميله البريطاني نتيجة للحادث الذي وقع في اللفة 67 من السباق المكون من 70 لفة. واضطر البريطاني الذي اصطدم بالحائط إلى الانسحاب، بينما تمكن الأسترالي من إنهاء السباق الذي انتهى خلف سيارة الأمان في المركز الرابع، معززاً بذلك صدارته للترتيب العام بفارق 22 نقطة عن نوريس بالذات. وأعاد الحادث إلى الأذهان ما حصل بين سائقي ماكلارين لموسم 2011 البريطانيين جنسون باتون ولويس هاميلتون، اللذين اصطدما ببعضهما على حلبة جيل فيلنوف، في المكان ذاته، خلال اللفة السابعة، فأكمل الأول السباق وفاز به، فيما انسحب زميله. وسارع نوريس للاعتذار عبر راديو فريقه: «أنا آسف، كل هذا خطأي، إنه أمر مؤسف وكان غبياً»، ثم تقدم باعتذار شخصي من زميله مباشرة بعد السباق. وقال نوريس: «لم أكن أتوقع أن أتجاوز أوسكار من الخارج عند المنعطف الأول. لم يكن عليّ القيام بالمحاولة من الأساس، أعترف بذلك بعد معرفة ما حدث الآن». وعلق بياستري على ما حصل، قائلاً إنه لم ير الحادث لكنه شعر بالاحتكاك، وكشف أن نوريس اعتذر على الفور وتحمل اللوم، معتبراً أن إجراء مناقشات مفتوحة مفيد لانسجام الفريق. وقال الأسترالي: «بصراحة، لم أر ما حدث. شعرت بوضوح باحتكاك طفيف، لكن نعم، إنه مكان غير معتاد لحصول حادث»، مضيفاً: «لاندو اعتذر لي، وأعتقد أن هذا يقول شيئاً (عن غياب التوتر بين الزميلين)، لكني بصراحة لم أر الكثير». واعتبر أن «لاندو شخص جيد جداً، وأعتقد أن من طباعه وشخصيته أن يقول بالضبط ما يفكر فيه. وإذا كان ذلك يضره أو يتعلق به، فلا يهم بالنسبة له. أعتقد أن هذه صفة رائعة في لاندو. أعتقد أنه من الجيد للفريق بأكمله بالنسبة للمستقبل أن نتمكن من إجراء هذه المحادثات والتسابق بهذه الطريقة، وأن نتجاوز الأمور عندما تسير بشكل غير مثالي». وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد بأن الفريق سيغير طريقة السماح لسائقيه بالتسابق، أمل بياستري ألا يحدث ذلك لأنه يريد أن يتمكن وزميله البريطاني من الاستمرار في المنافسة على اللقب، مقراً بأن إحباطه من فشل فريقه لأول مرة هذا الموسم في الصعود إلى منصة تتويج كان أكبر من الإحباط الذي تسبب به الحادث. وقال إن شيئاً لن يتغير في مقاربته للصراع مع زميله البريطاني، مضيفاً: «لو كان التصادم في منعطف وكان من الواضح أننا أخطأنا وكنا عدوانيين أكثر من اللزوم، لكنا نتحدث عن شيء آخر. لكنه كان حادثا مؤسفاً نوعاً ما على المقطع المستقيم... بالتالي، بالنسبة لي، لا أعتقد أن ذلك سيغير شيئاً، وأعتقد أن هذا هو ما يجب أن تكون عليه الحال لأننا في النهاية نحاول المنافسة على بطولة العالم». وعن حظوظه في إحراز اللقب، قال الأسترالي: «لم تكن نهاية الأسبوع جيدة بما فيه الكفاية، وما زال من المبكر جداً، الاعتقاد بأن هذه أفضلية مريحة أو أي شيء من هذا القبيل. الطريق ما زال طويلاً، وعلينا بشكل عام محاولة التحسن».