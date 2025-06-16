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الرياضة

راسل يتمنى استمرار نوريس وبياستري في إهدار النقاط

راسل يتمنى استمرار نوريس وبياستري في إهدار النقاط
16 يونيو 2025 11:17

مونتريال(د ب أ)

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أعرب جورج راسل سائق مرسيدس، عن أمله في أن يواصل لاندو نوريس وأوسكار بياستري ثنائي فريق مكلارين إهدار النقاط، ليعزز فرصه في المنافسة على لقب بطولة العالم لسباقات السيارات فورمولا 1 هذا العام. وحصد السائق البريطاني راسل مركز الانطلاق في سباق جائزة كندا الكبرى أمس الأحد، وفاز بالسباق ليحقق أول انتصار له في 2025 والرابع فقط في مسيرته. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن راسل قلص بهذا الفوز الفارق إلى 62 نقطة مع بياستري متصدر بطولة السائقين. وأضافت أن راسل يتخلف أيضاً بفارق 40 نقطة عن نوريس، الذي فشل في تسجيل أي نقطة، بعد اصطدامه بزميله بياستري، بينما يتأخر ماكس فيرستابن صاحب المركز الثاني بفارق 43 نقطة عن الصدارة. وقال راسل: «لا أعرف كيف أصبحنا أنا وماكس قريبين جداً من نوريس وبياستري في سباق البطولة، لأن مكلارين تمتلك أقوى سيارة». أضاف: «لا أتوقع أنهما سيواصلان إهدار النقاط بهذه الطريقة، لكننا نأمل بالطبع أن يستمر إهدارهما للنقاط». وينتهي تعاقد راسل بنهاية الموسم الجاري، بينما تحدث توتو وولف مدير فريق مرسيدس في وقت سابق عن إمكانية ضم فيرستابن. وبسؤاله عن مدى الاستفادة من هذا الفوز في تجديد عقده مع مرسيدس، رد السائق البالغ من العمر 27 عاماً: «لا بأس على الإطلاق». وأكد راسل: «لست قلقاً بشأن مصيري في 2026، أنا مستمر في المنافسة، وأشعر أنني أقود بشكل أفضل من أي وقت مضى، وأنا متحمس ومستعد للمنافسة على لقب بطولة العالم». وشدد «لا أتحدث مع أي شخص آخر، ولا أجد مشكلة إطلاقاً مع أي فريق يبدي رغبة في التعاقد معي، بل أؤكد له أن لدي رغبة في البقاء مع مرسيدس». وأشار «إذا لم يكن أي سائق مرتبط بتعاقد في العام المقبل، سيكون ماكس فيرستابن هو السائق الأول في كل فريق، وهذا أمر مفهوم». واستدرك في ختام تصريحاته: «لكن هناك مقعدان لكل فريق، وأدرك جيداً أنني إذا حافظت على أدائي القوي لن أكون تحت التهديد، موقفي جيد، ولا داعي للاستعجال بشأن التفاوض لتجديد تعاقدي».

ماكس فيرستابين
فورمولا 1
لاندو نوريس
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