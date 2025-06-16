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الرياضة

سباون يحلق بلقب «النسخة 125» من أميركا للجولف تحت الأمطار

سباون يحلق بلقب «النسخة 125» من أميركا للجولف تحت الأمطار
16 يونيو 2025 12:01

دبي (الاتحاد)

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حقق اللاعب الأميركي جيجيه سباون لقب النسخة 125 من بطولة أميركا المفتوحة للجولف، إحدى البطولات الكبرى الجراند سلام في رياضة الجولف، التي اختتمت صباح اليوم الاثنين، بعد أربعة أيام شهدت أمطاراً غزيرة، وتسببت في إيقاف وتأجيل المنافسات في الجولتين الثانية والرابعة، وذلك في واحدة من أهم بطولات روزنامة الموسم الحالي، مع تواصل المنافسة بين أبرز نجوم العالم الباحثين عن حجز مقعد في التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد و«السباق إلى دبي»، التي تقام في الدولة في نوفمبر المقبل في أبوظبي ودبي على التوالي. ونجح سباون أن يكون اللاعب الوحيد الذي ينهي المنافسات برقم تحت المعدل، وسط المصاعب التي عانى منها اللاعبون بسبب الأمطار الغزيرة، التي هطلت على ملعب أوكمونت في ولاية بنسلفانيا، وحقق ضربة واحدة تحت المعدل، بإجمالي 279 ضربات، ليكسب اللقب والجائزة المالية البالغة 4,3 مليون دولار. وحصد الإسكتلندي روبرت ماكنتاير، وصافة البطولة، برصيد ضربة واحدة فوق المعدل بإجمالي 281 ضربة، ما جعله يتقدم 104 مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، بعدما كسب 1113 نقطة، جعلته يقتحم قائمة العشر الأوائل «التوب 10»، ويحتل المركز السابع برصيد 1332 نقطة. وأظهر ماكنتاير روحاً رياضية رائعة، عندما أشاد بضربة الفوز التي سددها سباون، على الرغم من أنها أنهت آمال اللاعب الإسكتلندي في تأمين لقبه الأول في البطولات الكبرى. وحقق النرويجي فيكتور هوفلاند، الفائز ببطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في عام 2022، المركز الثالث في البطولة الأميركية، برصيد ضربتين فوق المعدل، بمجموع 282 ضربة، ليكسب 627 نقطة جعلته يتقدم إلى المركز 23 في تصنيف «السباق إلى دبي»، بإجمالي 826 نقطة. واستفاد الإنجليزي تيريل هاتون من حصوله على المركز الرابع في البطولة الأميركية، برصيد 3 ضربات فوق المعدل، بإجمالي 283 ضربات، ليكسب 424 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 1922 نقطة، ويبقي المنافسة مفتوحة مع روري ماكلروي متصدر «السباق إلى دبي» برصيد 2205 نقاط، بعدما تعثر الإيرلندي الشمالي بحلوله بالمركز التاسع عشر في البطولة الأميركية، برصيد 7 ضربات فوق المعدل، بمجموع 287 ضربة. ويتواصل موسم جولة دي بي ورلد تحت شعار «السباق إلى دبي»، والذي يشهد إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات. ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سير التي تقام في نادي ياس لينكس، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.

السباق إلى دبي
دبي ديزرت كلاسيك للجولف
روري ماكلروي
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