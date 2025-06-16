النصر يستقر علي تجديد الثقة في «الوكيل» مدرباً للسلة

علي معالي (أبوظبي)

استقرت إدارة نادي النصر على تجديد الثقة في حسام الوكيل مدرباً للفريق الأول لكرة السلة بالنادي، مع تجديد الثقة في جميع الأجهزة الفنية بالمراحل السنية. وقال سالم بن علي عضو مجلس إدارة النادي، المشرف العام على قطاع السلة: "هدفنا الاستقرار في الموسم المقبل، بعدما قدم المدرب حسام الوكيل مواسم جيدة مع العميد، وأظهر الفريق مستوى مميز خلال الموسم المنتهي تحديداً، حيث كان النصر منافساً قوياً على لقب الدوري، وحققنا لقب الكأس، وقدم الفريق بالفعل مستوى يمكن البناء عليه لمستقبل رائع، في ظل وجود كفاءات عالية نجح الجهاز الفني للفريق في إدارتها". وأضاف: "بالطبع كان هدفنا بطولة الدوري، لكن هناك ظروف خارجة جعلتنا لا نحقق ما نصبو إليه، رغم أننا كنا منافسين حتى الرمق الأخير من المسابقة".وقال سالم بن علي:" تجديد الثقة في جميع الأجهزة الفنية بلعبة السلة، دليل على أننا قدمنا موسماً جيداً، وأن مخطط الموسم المقبل سيكون مختلفاً، وأهدافنا سوف ترتقي، ليس لمجرد المنافسة على الألقاب، بل للفوز والتتويج بها في ظل الدعم المتواجد من عبدالرزاق الهاشمي رئيس شركة الألعاب بالنادي، والذي يخطط لطفرة حقيقية في كل الألعاب". وأشار سالم بن علي إلى أن هناك اتجاه لتغيير بعض العناصر من اللاعبين الأجانب في السلة، بحسب رؤية الجهاز الفني للفريق الأول، وكذلك سيتم تصعيد مجموعة كبيرة من لاعبي فريق الشباب من أبناء النادي، للاستفادة من قدراتهم وصقل مواهبهم لبناء جيل جديد لمستقبل اللعبة داخل بيت "العميد النصراوي". وأضاف:" الموسم المقبل سوف يشهد تطوراً آخر في مستوى أندية السلة، خاصة بعد الأداء الرائع لشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، وحصوله على المركز الرابع، وتتويجه من قبل بلقب بطولة الخليج "سوبر غرب آسيا-"، ومعه الشارقة المتوج بلقب الدوري المحلي، وفمشاركة هذا الثنائي في آسيا في الموسم الجديد، سيجعل المنافسة المحلية معهما شرسة للغاية في الموسم الجديد".