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الرياضة

سيميوني: مللت من الحديث عن التحكيم!

سيميوني: مللت من الحديث عن التحكيم!
16 يونيو 2025 12:09

مراد المصري (أبوظبي)

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عبّر دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن استيائه حول أداء الطاقم التحكيمي لمباراة فريقه، التي خسرها برباعية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات كأس العالم للأندية، وقال: «بعد 14 عاماً من التدريب لن أتحدث أكثر عن التحكيم، مللت من ذلك». وشهدت المباراة قرارات رأى أتلتيكو أنه تعرّض للظلم فيها، ومنها المطالبة بطرد نونو مينديز في تدخله كآخر لاعب في خط الدفاع على جوليانو سيميوني لاعب فريق العاصمة، وأيضاً إلغاء هدف سجله خوليان ألفاريز بداعي وجود خطأ من كوكي على أحد لاعبي الفريق الفرنسي، وقال المدرب: «لم أر وجود خطأ يستحق إلغاء هدف ألفاريز». من جانبه، قال كوكي لاعب أتلتيكو مدريد: «سجلنا هدف بوساطة ألفاريز، إلا أنه تم إلغاؤه بخطأ يحتسبونه متى أرادوا ذلك». وأضاف:«ارتكبنا ثمانية أخطاء على المنافس، وحصلنا على سبع بطاقات مباشرة مقابلها، البطاقات كانت من نصيبنا نحن فقط».

دييجو سيميوني
أتلتيكو مدريد
باريس سان جيرمان
كأس العالم للأندية
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