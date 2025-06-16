1500 لاعب ولاعبة في بطولة دبي لأكاديميات كرة السلة

دبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح كبير على ملاعب نادي النصر الرياضي، ومدرسة الاتحاد الخاصة - جميرا، منافسات النسخة السادسة من «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد كرة السلة، وسبورتس مانيا، وسبورتس 360 إكس، الشريكين التنظيميين للبطولة، التي تأتي في إطار جهود الرياضي لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية، وتنفيذاً لسياسة حكومة دبي في دعم الموهوبين في مختلف المجالات. وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة، ضمن 5 فئات عمرية من تحت 10 إلى 19 عاماً، ضمن 87 فريقاً من 22 أكاديمية من الأكاديميات الحكومية والخاصة، من أبرزها النصر وشباب الأهلي دبي، وتنافسوا خلالها في 422 مباراة، وحضرها أكثر من 42 ألف متفرج على مدار شهرين. وتوج الفائزين أحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، بحضور النجم اللبناني فادي الخطيب سفير الرياضة في دبي وسط حضور جماهيري كبير.