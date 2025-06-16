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الرياضة

«الملك كازو» يحلم بالمزيد بعد مباراته الأولى في الموسم الأربعين

«الملك كازو» يحلم بالمزيد بعد مباراته الأولى في الموسم الأربعين
16 يونيو 2025 13:15

طوكيو (رويترز)

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خاض الياباني كازويوشي «الملك كازو» ميورا مباراته الأولى في موسمه الأربعين لاعب كرة قدم محترفاً أمس، ولم يظهر أي علامة على رغبته في الاعتزال قريباً.وشارك المهاجم الدولي السابق، الذي بلغ 58 عاماً في فبراير الماضي، بديلاً في اللحظات الأخيرة في فوز أتليتيكو سوزوكا 2-1 على (واي.إس.سي.سي) يوكوهاما في دوري الدرجة الرابعة الياباني أمس. ووقع المهاجم الشهير عقد إعارة لمدة 18 شهراً مع سوزوكا في يونيو الماضي، لكن إصابة في الساق تعرض لها في يناير أبعدته عن الملاعب منذ بداية الموسم الحالي للدوري الياباني. وقال ميورا لوكالة كيودو للأنباء بعد المباراة: «أتمنى أن ألعب مرة أخرى، وأظهر شخصيتي. نجحت في اللعب بفضل دعم الجميع. أتطلع إلى تحسين أدائي بداية من هذه المباراة». وشارك ميورا في أول مباراتين له مع سانتوس في الدوري البرازيلي عام 1986، بعد أن توجه بمفرده إلى أميركا الجنوبية، لتحقيق حلمه بلعب كرة القدم عندما كان عمره 15 عاماً. وعاد لليابان كلاعب دولي صنع اسمه لينضم إلى فيردي كاواساكي، وساعده في الفوز بأول لقبين للدوري الياباني عامي 1993 و1994. وسجل 55 هدفاً في 89 مباراة مع اليابان كان آخرها عام 2000.ولا يزال أمام ميورا، الذي شملت مسيرته الطويلة مع الأندية اللعب فترات في إيطاليا وكرواتيا وأستراليا والبرتغال، طريق طويل ليقطعه حتى يعادل رقم المصري عز الدين بهادر في اللعب لفريق محترف، وعمره 74 عاماً. لكن بالنظر إلى التزامه باللعبة، ربما يكون من الحماقة استبعاده. وقال ميورا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على الإنترنت في أبريل الماضي: «عندما كنت في الخامسة والثلاثين أو الأربعين من عمري، بدأت أقول لنفسي «لا أستطيع الاستمرار في اللعب بهذه الطريقة». «بدلاً من التفكير في الاعتزال، كان الأمر يتعلق بدفع نفسي لبذل المزيد من الجهد. ليس الأمر أن كلمة «اعتزال» ليست من قاموسي، بل إنني لم أشعر قط برغبة في ذلك».

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