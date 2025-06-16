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الرياضة

خيول الإمارات تجدد الطموحات والتحديات في افتتاح «رويال آسكوت»

خيول الإمارات تجدد الطموحات والتحديات في افتتاح «رويال آسكوت»
16 يونيو 2025 14:45

عصام السيد (أبوظبي)

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تتجه الأنظار، عصر الغد، إلى مضمار آسكوت العريق بإنجلترا، حيث يشهد انطلاقة مهرجان رويال آسكوت الملكي البريطاني لسباقات الخيول، والذي يستمر حتى 21 يونيو الجاري. ويشهد المهرجان الذي يقام سنوياً منذ عام 1711، مشاركة قوية لخيول الإمارات في مختلف الأشواط، ويعتبر الحدث مناسبة اجتماعية كبيرة، ويتضمن إلى جانب سباقات الخيل، أنشطة أخرى ومسابقات للموضة والأناقة والجمال، ويحضره المشاهير والنجوم من مختلف أرجاء العالم. ويشهد الافتتاح مواجهة قوية بين جواد جودلفين «نوتابل سبيتش»، والجواد «قدوة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والجواد «روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، في سباق كوين آن ستيكس للفئة الأولى، إلى جانب «ليد أرتست» و«دانسنج جيميني». ويتأهب نجم جودلفين «رولينج كورت» المتوج بلقب سباق 2000 جينيز في نيوماركت، لمواصلة التألق وتعزيز موقعه في صدارة خيول الثلاث سنوات على مسافة الميل بأوروبا، من خلال المنافسة في الشوط الرابع سباق سانت جيمس بالاس ستيكس للفئة الأولى. ويمثل خيول الإمارات في بقية الأشواط كل من «مليتاري كود» لجودلفين، و«شاطر» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«روك سنتر» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، في سباق كوفنتري ستيكس للفئة الثانية المخصص لخيول السنتين. ويشارك من خيول الإمارات بسباق آسكوت ستيكس للتكافؤ، كل من «مانكسمان» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«لينستر» لإسطبلات الشراع العائدة إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان. وفي سباق ولفرتون ستيكس (قوائم)، يخوض ممثلان لجودلفين المنافسة بسجل يتضمن إنجازات في مستويات أعلى، إذ فاز «مليتاري أوردر» بسباق وينتر داربي (فئة3) لهذا العام، بإشراف أبلبي، بينما يسعى «باشن آند جلوري»، الفائز بسباق جلوريوس ستيكس (فئة3) عام 2021، لمواصلة سجله المثالي في آسكوت، بإشراف سعيد بن سرور، بعد فوزه في مشاركتيه السابقتين على هذا المضمار. ومن خيول الإمارات في شوط ولفرتون ستيكس، كل من «ميدان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«إنفجار» لشادويل، و«ليبرتي لين» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم. ويختتم «إندلس فيكتوري» لجودلفين، المشاركة في سباق كوبر هورس هانديكاب، على مسافة الميل و6 فيرلونج، وحقق الجواد البالغ من العمر أربع سنوات فوزين على مسافة 2000 متر. ويضم اليوم الأول أيضاً سباق كنج شارلس الثالث للفئة الأولى، بمشاركة نخبة من الخيول العالمية، أبرزها الفرس الأسترالية «عصفورة» التي تدافع لقبها أمام منافسيها «ريجونال» و«بليفينج».
     



جودلفين
رويال أسكوت
خيول الإمارات
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