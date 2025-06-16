DAZN تنقل مباريات نادي العين في كأس العالم للأندية 2025

واشنطن (الاتحاد)

تُبث مباريات نادي العين في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بشكل رسمي وحصري عبر منصة DAZN العالمية، الشريك الإعلامي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لنقل مباريات البطولة، وذلك في إطار الشراكة الرقمية الموسعة بين «فيفا» وDAZN لتغطية النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.وأكدت DAZN عبر منصتها الرسمية أن جميع مباريات العين في دور المجموعات ستكون متاحة عبر البث المباشر بجودة عالية للجمهور، بما في ذلك مواجهة الفريق الأولى المرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي المقررة فجر الخميس الساعة الخامسة مساء، على ملعب «أودي فيلد» بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

آلية المشاهدة

• تُبث المباريات مباشرة عبر تطبيق DAZN المتوفر على أجهزة الهواتف الذكية، الشاشات الذكية، وأجهزة البث (مثل Apple TV وFire Stick وPlayStation).

• لا تتطلب المشاهدة اشتراكاً مدفوعاً في بعض المناطق، حيث توفّر المنصة خدمة البث المجاني لعدد من مباريات البطولة، ويمكن للجماهير التحقق من التوافر الجغرافي عبر موقع DAZN الرسمي.

• يُنصح بتنزيل التطبيق مسبقاً والتسجيل لضمان تجربة مشاهدة سلسة ومباشرة عند انطلاق المباريات.

وتُعد DAZN من أبرز المنصات الرقمية المتخصّصة في بث الفعاليات الرياضية عالمياً، وتمتلك حقوق البث الحصرية لكأس العالم للأندية 2025 في عدد من الأسواق، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا الحدث الكروي العالمي، وحجم المتابعة الدولية لممثل الكرة الإماراتي.