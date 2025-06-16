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الرياضة

تسمم جماعي لـ 8 لاعبين في إيطاليا

تسمم جماعي لـ 8 لاعبين في إيطاليا
16 يونيو 2025 15:46


روما (أ ف ب)
نُقِل ثمانية لاعبين من فريق ساليرنيتانا إلى المستشفى بسبب التسمم الغذائي بعد عودتهم ليل الأحد من جنوى، حيث خسروا أمام مضيفهم سمبدوريا 0-2، في ذهاب ملحق البقاء في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم.
وقال النادي في بيان: «يعلن ساليرنيتانا إلغاء تدريباته المقررة الاثنين بسبب حالة تسمم غذائي خطيرة أصابت 21 عضواً بين لاعبين وطواقم، ونتج عنها سلسلة من الإعياء خلال رحلة العودة من جنوى». 
وأضاف البيان: «استدعى الوضع تدخل سيارات الإسعاف فور الوصول إلى مطار ساليرنو، ونقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفى. اتخذ النادي على الفور جميع الإجراءات اللازمة لحماية صحة أعضائه، وأبلغ الجهات المختصة، مع الاحتفاظ بحقه في اتخاذ أي إجراء، إن كان على الصعيد الرياضي أو غيره، وذلك لحماية مصالح النادي وأعضائه قبل أيام قليلة من مباراة العودة».
وتقام مباراة الإياب الجمعة، لكن ساليرنيتانا طالب بتأجيلها.
وأفادت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» بأن الشرطة زارت الفندق الذي أقام فيه ساليرنيتانا في جنوى قبل المباراة، والذي أعدّ وجبات تضم الأرز من أجل رحلة عودته إلى ساليرنو.
ولم يكن من المفترض أن يخوض سمبدوريا هذا الملحق، إذ هبط مباشرة إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في تاريخه، لكن تغريم بريشيا بإضافة أربع نقاط إلى رصيده بسبب مشاكله المالية، وتراجعه من المركز الخامس عشر إلى الثامن عشر وبالتالي هبوطه إلى الدرجة الثالثة، فتح الباب أمام القطب الأزرق لمدينة جنوى لخوض الملحق. 

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