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الرياضة

بوكيتينو سعيد لفوز أميركا بعد سلسلة من أربع هزائم

بوكيتينو سعيد لفوز أميركا بعد سلسلة من أربع هزائم
16 يونيو 2025 15:53

 
أميركا (رويترز)
قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب الولايات المتحدة إن الفوز الساحق 5-صفر على ترينيداد وتوباجو أمس الأحد في المباراة الأولى للفريق في بطولة الكأس الذهبية لكرة القدم سيكون مفيداً للغاية لفريقه بعد تعرضه لانتقادات لاذعة خلال سلسلة من أربع هزائم متتالية.
وتعرضت الولايات المتحدة، التي ستستضيف نهائيات كأس العالم العام المقبل بالاشتراك مع كندا والمكسيك، لضغوط بعد الهزيمة المهينة 4-صفر أمام سويسرا ودياً الأسبوع الماضي لكنها استعادت تألقها في كاليفورنيا لتتصدر المجموعة الرابعة.
وافتقدت الولايات المتحدة بعض لاعبيها البارزين، بمن فيهم كريستيان بوليسيك وأنتوني روبنسون ووستون ماكيني ويونس موسى الذين قرروا عدم المشاركة في البطولة، إذ أثارت الغيابات البارزة انتقادات من لاعبي الولايات المتحدة السابقين لاندون دونوفان وأليكسي لالاس.
وقال بوكيتينو إنه من المهم أن نبدأ بطولة الكأس الذهبية «بشعور جيد»، ونقلت شبكة (إي.إس.بي.إن) عن المدرب الأرجنتيني قوله «كانت صعبة أيضاً، خاصة بسبب الأمور السلبية التي حدثت في الأسابيع الأخيرة، بعض النتائج غير الجيدة تثير دائماً بعض الصخب. من المهم أن يتمتع اللاعبون بهذه الثقة».
ومع اقتراب بطولة كأس العالم، قال مدرب توتنهام هوتسبير السابق إن الكأس الذهبية ستكون فرصة للاعبين لإثبات أحقيتهم بمكان في تشكيلة العام المقبل.
وأضاف: «نريد الفوز، لكن في الوقت نفسه الفوز يساعد اللاعبين على الأداء وطرق الباب والقول إننا قادرون على الأداء مع المنتخب الوطني، ويمكننا المشاركة في كأس العالم المقبلة، هذا ما أتوقعه. الفوز، واللاعب يعتقد حقاً أنه يحظى بفرصة.. للقتال من أجل مكان في كأس العالم».
وتتصدر الولايات المتحدة المجموعة الرابعة متفوقة بفارق الأهداف على السعودية، فيما تأتي هايتي وترينيداد وتوباجو من دون نقاط.
وستواجه أميركا في الجولة المقبلة المنتخب السعودي، الذي فاز على هايتي 1-صفر بهدف صالح الشهري في مباراته الافتتاحية أمس أيضاً، في تكساس يوم الخميس المقبل. 

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