«مكافحة الاحتكار» يطالب رابطة «بوندسليجا» بتحديث لائحة

فرانكفورت (د ب أ)

أعلن المكتب الفيدرالي الألماني لمكافحة الاحتكار، اليوم، أنه يتعين على مسؤولي كرة القدم الألمانية ضمان معاملة جميع الأندية بنفس الطريقة، فيما يتعلق بقاعدة 50 +1 التي تمنع استحواذ المستثمرين.

وأكد المكتب الفيدرالي الألماني أنه سيغلق القضية إذا قامت رابطة الدوري الألماني بتعديل لوائحها.

وأكد التقييم الأولي بشكل مبدئي أن قاعدة 50 +1 لا تخالف قوانين مكافحة الاحتكار، ولكن يجب على رابطة الدوري الألماني إنهاء إعفاء بعض الأندية تدريجياً.

وينطبق ذلك على ناديي باير ليفركوزن المملوك لشركة باير للكيماويات، وفولفسبورج المملوك لشركة فولكس فاجن للسيارات على التوالي، وكذلك نادي لايبزج، الذي تدعمه شركة ريد بول لمشروبات الطاقة، ويضم 23 عضواً فقط لهم حق التصويت.

ويجب أن يحصل أعضاء النادي على أغلبية 50% + 1 من الأصوات، بموجب هذه القاعدة المطبقة في ألمانيا فقط، ويستثنى منها الأندية المدعومة من مستثمر لفترة زمنية تزيد على 20 عاماً.

وأشار مكتب مكافحة الاحتكار إلى أن الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية تلزم رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بتغيير لوائحها في هذا الشأن.

وأضاف البيان: «أظهرت التحقيقات أن رابطة الدوري الألماني لا تهتم بشكل كاف بالإجراءات المتعلقة بالترخيص بشكل يضمن لجماهير أندية دوري الدرجة الأولى والثانية فرصة الانضمام للأندية كأعضاء جدد لهم الحق في التصويت».

وشدد: «سيتعين على رابطة الدوري الألماني لكرة القدم ضمان ذلك مستقبلاً، إذا أرادت تطبيق قاعدة 50 +1 بسند قانوني قوي».

وأكد مكتب مكافحة الاحتكار أنه لا يجري تحقيقات ضد رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، وإنما تحرك بناء على طلب منه منذ عدة سنوات لإصدار حكم.