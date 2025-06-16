«أبوظبي لألعاب المضرب» يشارك في بطولتين دوليتين بمصر



أبوظبي (وام)

يشارك نادي أبوظبي لألعاب المضرب، في بطولتين دوليتين بمصر خلال شهر أكتوبر المقبل، وهما البطولة الدولية للريشة الطائرة المقررة في القاهرة، والبطولة الدولية لكرة الطاولة المقررة في مدينة الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حمد المحياس، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، أن لدى النادي خطة استراتيجية للمشاركة في بطولات دولية وإقليمية عدة خلال الفترة المقبلة، والمنافسة فيها، لافتاً إلى أن النادي يركز على اللاعبين الناشئين والمحترفين، ويعمل على تطوير أدائهم للمنافسة في هذه البطولات والوقوف على منصات التتويج.

وأشار إلى أن لدى النادي خمسة ألعاب بعد انضمام البادل مؤخراً، وهي تنس الطاولة، والتنس الأرضي، والاسكواش، والريشة الطائرة.

وفيما يتعلق بالموسم الجديد، أوضح المحياس أن النادي يتطلع إلى المشاركة في عدة بطولات محلية ،أبرزها بطولة الدولة للريشة الطائرة خلال يومي 27، و28 يونيو الجاري، وبطولة الدوري المحلي لكرة الطاولة للأشبال والناشئين في سبتمبر المقبل، فيما تخوض فرق النادي معسكراً داخلياً خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس المقبلين.