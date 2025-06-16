الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دول آسيا وأوقيانوسيا تناقش خطط مكافحة المنشطات في دبي

دول آسيا وأوقيانوسيا تناقش خطط مكافحة المنشطات في دبي
16 يونيو 2025 17:00


 
دبي (وام)

تستضيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بالتعاون مع وزارة الرياضة، غداً وبعد غد بدبي، الاجتماع الوزاري الآسيوي العشرين لدول آسيا وأوقيانوسيا لعام 2025، حول مكافحة المنشطات، وذلك برعاية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا).

أخبار ذات صلة
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل

ويتوقع أن يشهد الاجتماع حضوراً واسعاً من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، إلى جانب ممثلي الهيئات الرياضية والمنظمات المعنية بمكافحة المنشطات في قارة آسيا ودول أوقيانوسيا، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية النزاهة الرياضية. وتأتي استضافة الإمارات لهذا الحدث الإقليمي المهم تأكيداً على دورها الريادي والتزامها بمكافحة المنشطات على المستويين المحلي والدولي، حيث سبق لها استضافة النسخة الـ17 من الاجتماع في عام 2022 بمشاركة 36 دولة و14 وزيراً، فيما أقيمت النسخة الماضية (19) في أوزبكستان بمشاركة ممثلي 38 دولة ومنظمة رياضية.

آخر الأخبار
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
الرياضة
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
اليوم 20:37
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
الأخبار العالمية
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
اليوم 20:37
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اقتصاد
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اليوم 20:32
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اقتصاد
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اليوم 20:25
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اقتصاد
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©