بايرن يقدم جوهرته الجديدة في كأس العالم للأندية



سينسيناتي (د ب أ)

تألق لينارت كارل لاعب بايرن ميونيخ الشاب في ظهوره الأول مع الفريق، ساعياً للمشاركة في عدد أكبر من الدقائق مستقبلاً، باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة بصفوف بطل الدوري الألماني.

شارك كارل لأول مرة عندما شارك بديلا في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز كاسح لبايرن ميونيخ على أوكلاند سيتي 10/ صفر، أمس الأحد، في كأس العالم للأندية، متساوياً مع نفس العمر لجمال موسيالا في ظهوره الأول مع الفريق.

يبلغ موسيالا حالياً 22 عاماً، ويبقى من نجوم منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ، وسجل ثلاثة أهداف بعد عودته من الإصابة، ليساهم في الفوز العريض لفريقه. لم يسجل كارل، لكنه أتيحت له عدة فرص لإظهار موهبته، حيث سدد كرة من زاوية ضيقة وراوغ المدافعين بمهارة وجرأة، وقال عنه مدرب بايرن ميونيخ فنسنت كومباني: «إنها خطوة جيدة له وللفريق».

أضاف كومباني: «إشراك لينارت كارل للمرة الأولى خطوة مهمة، وتتعلق بمستقبل النادي، وكان يستحق هذه الفرصة». وتابع: «من نقاط قوته التميز بمهارة وجودة عالية في الثلث الأخير من الملعب».

ويتواجد كارل بين عدد من لاعبي أكاديمية بايرن في قائمة الفريق بكأس العالم للأندية، وذلك بعدما تألق مع فرق بايرن تحت 17 و19 عاماً، بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة بمهارة كبيرة. قال كارل: «أتطلع بشدة للنجاح مع بايرن»، وقال عنه جوناثان تاه مدافع بايرن الجديد: «إنه يسير على الطريق الصحيح».

وأضاف تاه: «إنه مميز في المواجهات الفردية لاعب ضد لاعب، ويبقى الأهم له حالياً هو مواصلة العمل بجدية ودون تراجع». وينتظر بايرن ميونيخ في أميركا اختبارات أصعب من أوكلاند النيوزيلندي، لذا يترقب كارل إمكانية مشاركته أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني يوم السبت، ثم بنفيكا البرتغالي 24 يونيو في الجولتين الثانية والثالثة بمرحلة المجموعات. وشدد تاه: «لا مجال للتراخي بأي وجه من الوجوه، بل على العكس علينا أن نكثف جهودنا، ونحن مستعدون لما هو قادم».