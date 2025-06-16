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الرياضة

خط وسط باريس سان جيرمان «يحكم العالم»

خط وسط باريس سان جيرمان «يحكم العالم»
16 يونيو 2025 18:00

 
عمرو عبيد (القاهرة)
ترى صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن الفوز الكبير، الذي حققه باريس سان جيرمان على أتلتيكو مدريد، يؤكد أن «الأمراء» يملك أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، إذ قالت إن من يُشاهد آخر 20 دقيقة في مباراة الافتتاح بين الفريقين الأوروبيين في «المونديال»، سيسأل من الفريق الذي لعب أكبر عدد من المباريات في الموسم المُنتهي حديثاً، ومن فاز بأكبر عدد من البطولات، بعدما أكمل كل الطرق حتى النهاية، لأن لاعبي خط وسط «باريس» كانوا يتناقلون الكرة ويواصلون العدو تحت حرارة الشمس العالية، بينما كان يلهث نظرائهم في صفوف «الأتليتي» وكاد بعضهم يسقط إرهاقاً.
ويبدو عنوان «خط وسط الأمراء يحكم العالم» كما كتبته «ليكيب»، منطقياً، لأن الفريق واصل تحقيق نتائجه الرائعة وانتصاراته الضخمة في المباريات الأخيرة، بعد موسم شاق وطويل، حصد خلاله الفريق كل البطولات المُمكنة، بل إنه المُرشّح الأول للفوز بالبطولة الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم للأندية، وكان نجوم خط الوسط «الباريسي» علامة فارقة وقوة خارقة غير عادية في جميع المباريات، سواء بنسب استحواذ كبيرة جداً، تجاوزت أحياناً 70%، أو بالمشاركة في التسجيل وصناعة الأهداف، على حد سواء.
ولا دليل أفضل من مراجعة نتائج آخر 6 مباريات، لعبها «سان جيرمان» في نهاية الموسم قبل الافتتاح المونديالي، إذ أحرزت «كتيبة إنريكي» 21 هدفاً، بمعدل 3.5 هدف/ مباراة، بينها «رُباعيتان» أمام مونبلييه في «ليج ون» ثم أتلتيكو مدريد في المونديال، و«ثُلاثيتان» في شباك أوكسير واستاد ريمس، ومنحته الأخيرة كأس فرنسا، وبينما فاز 2-1 على أرسنال، فإنه أحرز «خُماسية» تاريخية في نهائي دوري الأبطال، على حساب إنتر ميلان.
«ليكيب» وصفت ما قدمه باريس أمام أتلتيكو بـ«العرض الباريسي الناري»، وبدت أنها تسخر من تعليق المدرب سيميوني الخاص بالقدرات المالية لمنافسه، عندما أشار إلى إنفاق 70 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات كفاراتسخيليا، خلال «ميركاتو الشتاء» الماضي، متجاهلاً حجم إنفاق ناديه الكبير في الموسم السابق، وقالت إنه تعرض لإحراج كبير بعد الهزيمة الكبيرة، وكذلك انتقاد اختياراته الفنية، فرد محاولاً الدفاع عن نفسه، قبل تحويل المسار للحديث عن التحكيم والحرارة و«أموال باريس»!.
والحقيقة أن الصحف الإسبانية، قبل الفرنسية، كانت صريحة وعادلة في تقاريرها حول المباراة، إذ كتبت «لا رازون» أن باريس سحق أتلتيكو وتفوّق في كل شيء، بينما عنوّنت «ماركا» و«موندو ديبورتيفو» غلافيهما بـ«هذا كثير يا سان جيرمان»، وقالت أس «تعثر جديد، هذه المرة في المونديال»، أما «لو فيجارو» فذكرت أن بداية باريس في المونديال «سهلة ونموذجية».

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