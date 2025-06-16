البريطاني إيفانز إلى الدور الثاني في «كوينز للتنس»

لندن (رويترز)

حقق البريطاني دانييل إيفانز فوزاً مفاجئاً على المصنف السابع الأميركي فرانسيس تيافو بنتيجة 7-5 و6-2 اليوم، ليحجز مقعده في دور الـ 16 في بطولة كوينز للتنس.

وشارك اللاعب (35 عاماً)، والمصنف 199 عالمياً، ببطاقة دعوة وحقق فوزه الأول على لاعب من بين أول 20 لاعباً في التصنيف منذ عام 2023، ونال تصفيقاً حاراً من الجماهير عندما حسم الفوز بمجموعتين متتاليتين.

وبعد فوزه بمجموعة افتتاحية صعبة بعد أن عدل تأخره بنتيجة 5-4، حمل إيفانز زخمه للمجموعة الثانية بفوزه بخمسة أشواط متتالية قبل أن يضمن كسراً مزودجاً لإرسال منافسه عندما سدد ضربة أمامية لتلمس الكرة طرف الشبكة وتسقط في ملعب تيافو.

وقال إيفانز: «لم أكن أعلم أنه من بين أفضل عشرين لاعبا، لكنني كنت أدرك أنه جيد لغاية. أنا سعيد بتقديم أداء جيد لأنني نادراً ما أقدم مثل هذا الأداء.. أيام كهذه هي سبب استمراري في اللعب، كان عاماً طويلاً حتى الآن، شاركت في بطولات أقل تصنيفاً (بطولات التحدي)، ولكن هذا هو سبب بقائي هنا لأحاول تحقيق بعض الانتصارات على العشب».