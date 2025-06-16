العين ينهي تحضيرات مواجهة اليوفي في مونديال الأندية بـ «الروح والطموح»



معتز الشامي (واشنطن)

يؤدي فريق العين تدريبه الأخير على ملعب أودي فيلد مساء الغد، استعداداً لانطلاق مواجهات المجموعة السابعة، من كأس العالم للأندية، بمواجهة يوفنتوس الإيطالي عند التاسعة مساء الغد، بتوقيت واشنطن الخامسة صباح الخميس بتوقيت الإمارات.

قرر الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، إغلاق الحصة التدريبية المسائية التي تسبق مواجهة اليوفي بـ48 ساعة، في إطار رفع مستويات التركيز الفني والتكتيكي، والدخول الفعلي في أجواء البطولة،

وجاء قرار إيفيتش بإقامة التدريب خلف الأبواب المغلقة، بهدف العمل على التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالخطة والتشكيل، بعيداً عن أعين الإعلام، تأكيداً على رغبة الجهاز الفني في التحضير بتركيز كامل وبأقصى درجات الجدية.

ورفع الجهاز الفني للعين حالة التحضير والإعداد إلى مرحلة متطورة، عبر تكثيف المحاضرات النظرية، خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع تكثيف التدريبات التكتيكية، وتعويد اللاعبين تنفيذ أبرز الجمل التكتيكية المطلوب تنفيذها أمام اليوفي غداً.

وسيقتصر التدريب الأخير على بعض الجمل الفنية التكتيكية، بالإضافة لتدريب بدني خفيف، خاصة بعد وصول جميع اللاعبين للفورمة المطلوبة، لخوض غمار البطولة العالمية الأهم في مسيرة الأندية.

ورفع لاعبو العين شعار الجدية والالتزام، خلال معسكر الإعداد، أملاً في البحث عن «بصمة أولى» في مونديال الأندية، أمام فريق من الطراز العالمي بحجم يوفنتوس، الذي وصل إلى واشنطن منذ صباح السبت الماضي، وأقام معسكره في مدينة تبعد عن واشنطن بنحو 4 ساعات تقريباً بالسيارة، لفرض سياج من السرية على تدريباته.

وكان العين قد خاض تجربة ودية أمام أوكلاند سيتي 9 الجاري، قبل أن تكتمل صفوفه بعودة لاعبيه الدوليين يوم الجمعة الماضي، وهو ما ساعد الجهاز الفني في الوصول إلى التوليفة الأنسب التي سيخوض بها اللقاء المرتقب غداً أمام اليوفي، خصوصاً مع اهتمام إدارة النادي بالتفاصيل كافة، وتوفير سُبُل النجاح كافة لمعسكر الفريق في واشنطن.

وأبرمت إدارة العين 8 صفقات جديدة منها صفقتان من أجل المونديال فقط، وهما الحارس البرتغالي الدولي روي باتريسيو، بالإضافة للظهير الأيسر الأرجنتيني فاكوندو زابالا، بينما تم تدعيم الدفاع بصفقة المصري المخضرم رامي ربيعة، بالإضافة لمارسيل راتنيك أبرز مدافع في منتخب سلوفينيا، والتعاقد كذلك مع أديس ياسيتش الجناح الأيمن لمنتخب النمسا، وهي الأسماء التي يتوقع دخولها التشكيلة الأساسية للقاء المرتقب، إضافة إلى التعاقد مع الثلاثي المغربي حسين رحيمي، يحيى بن خالق، ونسيم الشاذلي. وتتطلب بداية مسيرة الفريق في التصفيات، ضرورة التمسك بفرصة الخروج بنتيجة إيجابية أمام اليوفي، وهو الأمر الذي يمنح اللاعبين الثقة المطلوبة لاستكمال المشوار بنجاح، وتحقيق هدف الفريق من المشاركة في البطولة، ولذا طالب الجهاز الفني من لاعبيه، ضرورة التحلي بالثقة والهدوء في مواجهة الغد، والتمسك بروح قتالية عالية، طوال 90 دقيقة، كما شدّد إيفيتش على ضرورة أن يظهر الفريق الشخصية والهوية الفنية، مع الالتزام بالتعليمات الفنية خلال اللقاء الأول للعين أمام اليوفي، مع التمسك بالدفاع عن شعار الفريق بتقديم مباراة تليق بتاريخ واسم بطل آسيا.

من جانبه، تحدّث محمد عباس لاعب فريق العين عن الصفقات الجديدة لفريقه، مشيداً بها جميعاً، ومؤكداً على سعادته الغامرة بوجوده ضمن قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال: هذه المشاركة تمثل حلماً خاصاً لي منذ الطفولة، ودافعاً قوياً لبذل أقصى ما لديه من أجل النادي والجماهير. وأضاف: «شعور لا يمكن وصفه، كنت أحلم منذ صغري بارتداء قميص العين في بطولات كبرى، وبعد أن وفقنا في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2024، ها نحن اليوم نجد أنفسنا أمام تحدٍ عالمي في كأس العالم للأندية 2025، ونتمنى أن نوفق في إسعاد جماهير العين، وكل من يقف خلف هذا الكيان الكبير».

وعن أجواء المعسكر الإعدادي للفريق في الولايات المتحدة، أوضح اللاعب: «الأجواء إيجابية جداً، كل الأمور تسير بتنظيم رائع، واللاعبون يدركون أهمية البطولة، كما أن المعسكر ليس مجرد إعداد بدني فقط، فهناك التزام كبير وتحفيز واضح من الجميع، حتى التكيف مع التوقيت والأجواء تم بسلاسة، خاصة بعد اليوم الأول». وعن طموحه الشخصي، قال اللاعب الشاب: «هدفي أن أقدم كل ما لديّ، وأن أكون على قدر تطلعات الجماهير. أعلم أن الأنظار موجهة إلينا، والمنافسة أمام أندية بحجم مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد تمثل تحدياً كبيراً، لكنها أيضاً فرصة لإثبات الذات، وسأقاتل لأقدم مستوى يليق باسمي وباسم العين».

وتحدث عباس عن العلاقة مع المدرب إيفيتش، مشيداً بدعمه المستمر قائلاً: «المدرب يعاملنا كأب أو أخ خارج الملعب، لكنه صارم وفي قمة تركيزه داخل الميدان، كما يولي اهتماماً كبيراً بالتفاصيل الصغيرة في التحركات والضغط والاستلام والتسليم، وكل توجيهاته تصب في خدمة تطورنا الفني بالتأكيد».

راتنيك: دفعة معنوية إيجابية



أكد مارسيل راتنيك لاعب فريق العين، أن الزعيم يمضي بخطى واثقة نحو الانسجام الكامل بين عناصره، مشدداً على أهمية بناء روح الجماعة والعمل كعائلة واحدة من أجل المنافسة بقوة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال مدافع العين: «ما زلنا بحاجة إلى التكيف مع بعضنا، والوصول إلى الانسجام بنسبة 100%، ومن المهم أيضاً أن يعرف كل لاعب إمكانات زملائه، وأفضل ما يمكنهم تقديمه على أرض الملعب، كما أن التدريبات تسير بشكل جيد، ونشعر براحة كبيرة، وهو ما منحنا دفعة معنوية إيجابية، لأن الأجواء كلها محفّزة في النادي لترسيخ روح العائلة الواحدة، وفعلياً نحن هنا نجسّد روح الأسرة الكبيرة في التعامل مع بعضنا. وواصل: التكاتف، والتعاون، والدعم المتبادل، أساس النجاح في أي منظومة، وهذا بطبيعة الحال، يشكّل جزءاً طبيعياً من الحياة الجماعية، وغالباً ما يؤدي إلى تقوية الروابط بين اللاعبين».

واختتم راتنيك حديثه بتأكيد التزامه الكامل تجاه الفريق، قائلاً: «ندرك المطلوب منّا في هذه المرحلة المهمة والتاريخية، وسنحرص على تقديم كل ما لدينا من أجل الشعار، في كل لحظة، وأعتقد أن هذا العطاء سيؤتي ثماره في نهاية الموسم. نؤمن بقدرتنا على تحقيق نتائج كبيرة، ونأمل أن نتوّج بالعديد من الإنجازات.

ماتياس بلاسيوس: جماهير العين قلب الفريق النابض



عبّر لاعب متوسط الميدان «العيناوي»، ماتياس بلاسيوس، عن سعادته الغامرة بالدفاع عن شعار «الزعيم» في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكداً أن مجرد ارتداء قميص العين في هذا المحفل العالمي هو حلمٌ تحوّل إلى واقع، ومسؤولية تُحمل على الأكتاف والقلوب.

وقال بلاسيوس: «أشعر بسعادة كبيرة لأنني أشارك في بطولة بحجم كأس العالم للأندية مع فريق بقيمة نادي العين. وهذا شرف كبير بالنسبة لي، ومسؤولية أتحملها بكل جديّة لأنني أدرك جيداً مكانة النادي الذي أنتمي إليه. فنحن نُمثّل نادياً له تاريخ عريض وقاعدة جماهيرية كبيرة، وعلينا أن نظهر بأفضل مستوى ممكن من أجل إسعادهم».

وحول استعدادات الفريق للمواجهة الأولى في المونديال أمام يوفنتوس الإيطالي، قال: «التحضيرات مضت بصورة مكثّفة، والجميع في الفريق يعملون بروح واحدة. مع الجهاز الفني بقيادة المدرب فلاديمير إيفيتش الذي يحرص على منحنا الكثير من الثقة، وهناك انسجام متزايد بين اللاعبين. ونعرف أهمية هذه المشاركة، وندرك ما ينتظره منا الجمهور والإدارة بكل تأكيد».

ووجّه بلاسيوس رسالة إلى جماهير العين قائلاً: «نحن نُقدّر دعم الجماهير، ونعرف تماماً تأثيرهم الإيجابي على الفريق. ووجودهم يمنحنا دافعاً معنوياً قوياً داخل الملعب، ونتمنى أن نسعدهم بنتائج تليق بحجم هذا النادي الكبير».

واختتم بلاسيوس حديثه قائلاً: «سنقاتل على أرض الملعب في كل لحظة، ونبذل قصارى جهدنا لتقديم أداء مشرّف. لأن هذا الفريق يستحق أن يكون في موقع المنافسة، وجمهور العين يستحق أن يفرح».