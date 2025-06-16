سفيان رحيمي: العين دائماً قد التحدي

واشنطن (الاتحاد)

عبّر النجم الدولي المغربي، سفيان رحيمي، لاعب فريق نادي العين، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتمثيل «الزعيم» في كأس العالم للأندية 2025، مؤكداً أن ارتداء قميص العين في هذا المحفل العالمي هو شرف عظيم، ومسؤولية تكتب في صفحات التاريخ.

وقال رحيمي: «الحمد لله، نشعر بفخر لا يوصف، ونحن نقف أمام كبار أندية العالم في هذه المحفل الكروي الكبير. ونحن هنا لنقدم كل ما لدينا، لا لنُسعد جماهيرنا فقط، بل لنرسم الابتسامة على وجه كل محبي الكرة الإماراتية».

وتعليقاً على سؤال حول حجم الضغوط الملقاة على عاتقه كونه نجماً للفريق: «هذه البطولة تمثل الكثير بالنسبة لنا كلاعبين. وكرة القدم لعبة جماعية، ونحن كتلة واحدة لا تؤمن بالنجومية الفردية، بل بالعمل كعائلة واحدة. لا يقتصر العطاء على سفيان، بل على كل لاعب يرتدي هذا القميص. كما نؤمن بأن بإمكاننا تقديم أداء يُشرف اسم العين ويليق بجماهيره الوفيّة».

وعن مجموعتهم في البطولة، والتي تضم يوفنتوس ومانشستر سيتي والوداد، علّق، قائلاً: «قد يراها البعض صعبة، لكننا في العين لا نعترف بالمستحيل. كرة القدم لا تعترف بالأسماء فقط، بل بالعزيمة. وهذه المباريات تصنع الأبطال، وتكشف الرجال الحقيقيين على أرض الميدان».

وأشاد رحيمي بزملائه الجدد، قائلاً: «اللاعبون الجدد اندمجوا بسرعة وبروح عالية، لا فرق بين كبير وصغير، نحن نعيش كعائلة واحدة. الكل يبذل أقصى جهده في التدريبات لإثبات أحقيته بالدخول في التشكيلة الأساسية، وهذا يدل على احترافية المجموعة».

وفي رسالة خاصة للجماهير، قال: «نحن نعلم حجم الترقب. العين نادٍ كبير، وجماهيره تستحق أن تفرح. نطلب منكم الدعم والمساندة كما عهدناكم، ونحن نعدكم بأن نبذل أفضل ما لدينا على أرض الملعب. لأن العين.. دائماً قد التحدي».