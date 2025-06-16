رابطة الدوري الإنجليزي للسيدات تصوت على زيادة عدد الأندية

لندن (أ ب)

بات من المقرر أن يتم زيادة عدد الأندية في بطولة دوري السيدات الإنجليزي لكرة القدم إلى 14 فريقاً بدلاً من 12 ابتداء من موسم 2026-2027، بعدما صوتت أندية رابطة دوري السيدات على القرار، اليوم، لكن ذلك التغيير سيتطلب موافقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وبنهاية موسم 2025-2026، سيصعد أول فريقين في ترتيب دوري السيدات الدرجة الثانية مباشرة للدوري الممتاز، فيما سيلعب صاحب المركز الثالث مباراة فاصلة مع صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري الممتاز.

وفي المواسم المقبلة سيكون هناك مقعد هبوط مباشر من دوري السيدات الممتاز ومقعد صعود مباشر، كما سيكون هناك مباراة فاصلة بين الفريق صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز مع صاحب المركز الثاني في بطولة الدرجة الثانية.

وقالت نيكي دوسيت، الرئيس التنفيذي لدوري السيدات: «وجود مباراة فاصلة للصعود والهبوط في كرة القدم للسيدات سيعطيها إثارة كبيرة وستكون المباريات قوية».