الهولندي فان بوميل مرشح لتدريب بارما

سيلي (د ب أ)

ذكرت قناة «سكاي إيطاليا»، اليوم، أن الهولندي مارك فان بوميل، المدير الفني السابق لفولفسبورج الألماني، دخل في مفاوضات لتولي تدريب بارما الإيطالي.

ومنذ عام 2018 تولى فان بوميل تدريب أيندهوفن وفولفسبورج ورويال أنتويرب البلجيكي، حيث فاز بلقب الدوري هناك عام 2023 وكأس بلجيكا عام 2024.

ويبحث بارما عن مدرب جديد ليخلف الروماني كريستيان كيفو، والذي انتقل لتدريب إنتر ميلان، وصيف بطل الدوري الموسم الماضي، كما برز اسم ألبرتو جيلاردينيو، نجم المنتخب الإيطالي السابق، ودانييلي دي روسي، مدرب روما سابقاً، من بين المرشحين لتولي المنصب في بارما.