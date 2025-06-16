فريتز يخضع للفحص الطبي في ليفربول الجمعة

برلين (د ب أ)

بات من المقرر أن يخضع فلوريان فريتز، صانع ألعاب فريق باير ليفركوزن الألماني، للفحوصات الطبية في ليفربول يوم الجمعة المقبل، وذلك قبل إتمام انتقاله لحامل لقب الدوري الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد موقع «ذا أتلتيك».

وكانت تقارير قد أكدت موافقة ليفربول على دفع 3ر136 مليون يورو (9ر157 مليون دولار) لضم اللاعب، كما سيتم دفع مبلغ 5ر117 مليون يورو بشكل مبدئي، مع إضافات قيمتها 8ر18 مليون يورو، من أجل ضم صانع الألعاب الدولي الألماني.

ويعد ذلك رقماً قياسياً لليفربول في الانتقالات، كما أنه يمثل الأمر نفسه بالنسبة لبيع اللاعبين في ليفركوزن، وسيكون رقماً قياسياً في تاريخ سوق الانتقالات البريطانية.

وكانت تقارير قد أكدت رغبة ليفركوزن في الحصول على 150 مليون يورو لبيع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، وهو ما لم يتوافق مع خطط ليفربول. ولدى فريتز عقد مع ليفركوزن يمتد حتى يونيو 2027، كما أنه مطلوب في بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني، لكن الفريق البافاري يعلم أن اللاعب يفضل الانتقال إلى ليفربول.