الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فريتز يخضع للفحص الطبي في ليفربول الجمعة

فريتز يخضع للفحص الطبي في ليفربول الجمعة
16 يونيو 2025 20:47

برلين (د ب أ)
بات من المقرر أن يخضع فلوريان فريتز، صانع ألعاب فريق باير ليفركوزن الألماني، للفحوصات الطبية في ليفربول يوم الجمعة المقبل، وذلك قبل إتمام انتقاله لحامل لقب الدوري الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد موقع «ذا أتلتيك».
وكانت تقارير قد أكدت موافقة ليفربول على دفع 3ر136 مليون يورو (9ر157 مليون دولار) لضم اللاعب، كما سيتم دفع مبلغ 5ر117 مليون يورو بشكل مبدئي، مع إضافات قيمتها 8ر18 مليون يورو، من أجل ضم صانع الألعاب الدولي الألماني.
ويعد ذلك رقماً قياسياً لليفربول في الانتقالات، كما أنه يمثل الأمر نفسه بالنسبة لبيع اللاعبين في ليفركوزن، وسيكون رقماً قياسياً في تاريخ سوق الانتقالات البريطانية.
وكانت تقارير قد أكدت رغبة ليفركوزن في الحصول على 150 مليون يورو لبيع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، وهو ما لم يتوافق مع خطط ليفربول. ولدى فريتز عقد مع ليفركوزن يمتد حتى يونيو 2027، كما أنه مطلوب في بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني، لكن الفريق البافاري يعلم أن اللاعب يفضل الانتقال إلى ليفربول.

أخبار ذات صلة
برادة: اليونايتد قادر على التتويج بلقبي «الرجال والسيدات» عام 2028!
«كواليس» مونديال الأندية.. «فيفا» يصدم برشلونة!
ليفربول
باير ليفركوزن
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
الرياضة
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
اليوم 20:37
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
الأخبار العالمية
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
اليوم 20:37
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اقتصاد
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اليوم 20:32
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اقتصاد
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اليوم 20:25
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اقتصاد
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©