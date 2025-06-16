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الرياضة

«رد بول» يحذر «دولي السيارات» من «خدعة» ضد فرستابن!

«رد بول» يحذر «دولي السيارات» من «خدعة» ضد فرستابن!
16 يونيو 2025 21:21

مونتريال (رويترز)

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قال كريستيان هورنر، رئيس فريق «رد بول»، إن الفريق تحدث إلى الجهة المسؤولة عن بطولة العالم لسباقات فورمولا- 1 للسيارات قبل سباق جائزة كندا الكبرى لتحذيرها من أن منافسي ماكس فرستابن قد يحاولون إغراء السائق الهولندي بشكل يؤدي لإيقافه لسباق واحد.
ووصل فرستابن بطل العالم أربع مرات إلى مونتريال ومعه 11 نقطة جزائية على رخصته السوبر، بعد اصطدامه مع جورج راسل سائق مرسيدس في إسبانيا. وستؤدي 12 نقطة جزائية لإيقاف فرستابن تلقائياً.
ولن يخسر السائق أي نقاط حتى إلى ما بعد سباق النمسا، السباق الذي سيقام على أرض رد بول، في 29 يونيو.
وكشف هورنر بعد سباق الأحد أن رد بول تحدث إلى مدير السباق روي ماركيز بعد اجتماع السائقين يوم الجمعة للتعبير عن قلق الفريق، وطلب منه الحذر من أي خدع محتملة.
وقال هورنر للصحفيين: «أعتقد أنه من المحتم حدوث بعض الحيل المحتملة.. كان هذا شيئاً أثرناه بعد إحاطة السائقين مع مدير السباق، حتى يكونوا على دراية به أيضاً، لأنه كان من الواضح أن هذا النوع من الأشياء يحدث، قلنا له فقط انظر، هل يمكنكم من فضلك مراقبة الأمر لأنه من الواضح أن هناك تعليقات تمت إثارتها في وسائل الإعلام».
وقال راسل بعد فوزه بمركز أول المنطلقين يوم السبت إنه يملك نقاطاً جزائية أقل من فرستابن، ويمكن أن يكون هذا في صالحه.
وبعد فوز البريطاني بسباق أمس الأحد، مع احتلال فرستابن المركز الثاني، احتج فريق رد بول.
وكشفت وثيقة لاحقة أصدرها المشرفون على السباق، رفضاً للاحتجاج، أن فريق رد بول زعم ارتكاب راسل لسلوك غير رياضي أثناء دخول سيارة الأمان.
وزعم فريق رد بول أن راسل ضغط على المكابح بشكل غير ضروري ومتقطع خلف سيارة الأمان بطول المسافة، واشتكى عبر دائرة الاتصال الخاصة بالفريق من أن فرستابن تجاوز السيارة رغم أنه لم يُسمح له بذلك.
وذكر رد بول إن الرسالة عبر دائرة الاتصال «أظهرت نوايا غير رياضية»، وإن استخدام راسل للمكابح فاجأ فرستابن، ولم يترك له أي بديل سوى التجاوز مؤقتاً.

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