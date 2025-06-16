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الرياضة

الأهلي المصري يرفع عقوبة تريزيجيه إلى مليون جنيه

الأهلي المصري يرفع عقوبة تريزيجيه إلى مليون جنيه
16 يونيو 2025 21:29

القاهرة (د ب أ)
قررت إدارة الكرة بالأهلي المصري مضاعفة العقوبة المالية على لاعب الفريق محمود حسن تريزيجيه، لتصل إلى مليون جنيه خصماً من مستحقاته المالية لمخالفته ترتيب دور مسددي ركلات الجزاء في مواجهة إنتر ميامي الأميركي في افتتاح بطولة كأس العالم للاندية لكرة القدم.
وخالف تريزييجه ترتيب مسددي ضربات الجزاء المعمول به من قبل الجهاز الفني والتي أهدرها أمام إنتر ميامي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي في افتتاح البطولة.
وقال مصدر بالأهلي المصري إن إدارة الكرة قررت رفع العقوبة المالية على تريزيجيه لتصبح مليون جنيه بناءً على أن اللاعب يعد واحداً من أصحاب شارة القيادة في الفريق.
ويستعد الأهلي المصري لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي ببطولة كأس العالم للأندية، يوم الخميس المقبل.

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