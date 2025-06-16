الأرجنتيني ألميدا يقود إشبيلية 3 سنوات

مدريد (أ ف ب)

عُيّن الأرجنتيني الدولي السابق ماتياس ألميدا مدرباً جديداً لإشبيلية الإسباني كما أعلن النادي الأندلسي اليوم.

وينضم ألميدا إلى إشبيلية بعقد لمدة ثلاث سنوات، بعد أن أمضى ثلاثة مواسم على رأس الجهاز الفني لنادي أيك أثينا اليوناني حيث قاده إلى إحراز الثنائية المحلية «الدوري والكأس» موسم 2022-2023.

وسبق له أن أشرف على تدريب جوزيه إيرثكويكس في الدوري الأميركي، وريفربلايت وبانفيلد في الأرجنتين بالإضافة إلى نادي جوادالاخارا المكسيكي.

ويعود ألميدا بالتالي إلى النادي الذي دافع عن ألوانه قبل 3 عقود عندما لعب في صفوفه موسم 1996-1997 قبل الانتقال الى أندية لاتسيو وبارما وإنتر وبريشيا الإيطالية.

وسيحل ألميدا، الذي خاض 40 مباراة دولية في صفوف الأرجنتين بدلاً من فرانسيسكو جارسيا بيميينتا المقال من منصبه بعد احتلال الفريق المركز السابع عشر في الدوري الإسباني الموسم الماضي.