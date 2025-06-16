الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأرجنتيني ألميدا يقود إشبيلية 3 سنوات

الأرجنتيني ألميدا يقود إشبيلية 3 سنوات
16 يونيو 2025 21:45

مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يضم الشاب الأرجنتيني ماستانتوونو
ميرانديس يقترب من «معجزة الليجا» بـ 17 لاعباً مجانياً!

عُيّن الأرجنتيني الدولي السابق ماتياس ألميدا مدرباً جديداً لإشبيلية الإسباني كما أعلن النادي الأندلسي اليوم.
وينضم ألميدا إلى إشبيلية بعقد لمدة ثلاث سنوات، بعد أن أمضى ثلاثة مواسم على رأس الجهاز الفني لنادي أيك أثينا اليوناني حيث قاده إلى إحراز الثنائية المحلية «الدوري والكأس» موسم 2022-2023.
وسبق له أن أشرف على تدريب جوزيه إيرثكويكس في الدوري الأميركي، وريفربلايت وبانفيلد في الأرجنتين بالإضافة إلى نادي جوادالاخارا المكسيكي.
ويعود ألميدا بالتالي إلى النادي الذي دافع عن ألوانه قبل 3 عقود عندما لعب في صفوفه موسم 1996-1997 قبل الانتقال الى أندية لاتسيو وبارما وإنتر وبريشيا الإيطالية.
وسيحل ألميدا، الذي خاض 40 مباراة دولية في صفوف الأرجنتين بدلاً من فرانسيسكو جارسيا بيميينتا المقال من منصبه بعد احتلال الفريق المركز السابع عشر في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

إشبيلية
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
الرياضة
نصيحة «الأُم» ترسم طريق روضة السركال مع الشطرنج
اليوم 20:37
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
الأخبار العالمية
إيران تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل
اليوم 20:37
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اقتصاد
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اليوم 20:32
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اقتصاد
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اليوم 20:25
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اقتصاد
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©