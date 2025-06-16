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الرياضة

شهاب والجوكر إلى ربع نهائي البطولة العربية للسنوكر

شهاب والجوكر إلى ربع نهائي البطولة العربية للسنوكر
16 يونيو 2025 21:51

طنجة (وام)
تأهل لاعبا منتخب للسنوكر، محمد شهاب ومحمد الجوكر، إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي الرجال ضمن بطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، المقامة حالياً في مدينة طنجة المغربية وتستمر حتى 23 يونيو الجاري.
وجاء تأهل شهاب والجوكر بعد تحقيق كل منهما فوزين متتاليين، حيث تغلب محمد شهاب على العماني حسين اللواتي ثم على السعودي أحمد عسيري بنفس النتيجة 3-0، فيما فاز محمد الجوكر على المغربي يوسف السمسامي 3-0، وعلى العماني صادق الفارسي بنتيجة 3-1.
ويضم منتخب السنوكر إلى جانب شهاب والجوكر كلاً من عيسى الهاشمي، ومعهم محمد عبدالله إداري المنتخب، كما انضمت بعثة منتخب البلياردو أمس إلى الوفد، وتضم اللاعبين محمود شريف وخالد الزرعوني، إلى جانب الإداري صالح إبراهيم.

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