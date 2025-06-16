ميدفيديف وتيستيباس يتقدمان في «هاله للتنس»

لندن (رويترز)

فاز الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث ببطولة هاله للتنس بسهولة بنتيجة 6-3 و6-3 على اللاعب المحلي دانييل ألتماير اليوم، وهو يتطلع لاستعادة مستواه قبل ويمبلدون بعد خسارته في الأدوار المبكرة في بطولتي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة.

وبعد خروجه من دور الثمانية لبطولة دن بوش الأسبوع الماضي، احتاج الفائز سابقاً ببطولة أميركا المفتوحة ووصيف بطولة هاله 2022 إلى ساعة واحدة فقط للفوز على الألماني، مستغلاً ثلاث من ست فرص لكسر الإرسال، وأنقذ نقطتي كسر الإرسال اللتين واجههما.

وأنقذ ألتماير نقطتين لحسم المباراة أثناء إرسال ميدفيديف، لكنه خسر في النهاية في النقطة الثالثة، إذ تفوق اللاعب الذي وصل إلى قبل نهائي ويمبلدون مرتين في مباراته الافتتاحية ببطولة هاله مواصلاً سعيه للفوز بأول لقب على الملاعب العشبية منذ مايوركا عام 2021.

وتغلب ستيفانوس تيستيباس، غير المصنف في البطولة وهو ما يحدث معه للمرة الأولى منذ بطولة بطولة سينسيناتي عام 2018، بنتيجة 6-4 و3-6 و7-6 على لوتشيانو دارديري في مباراة صعبة بالدور الأول.

وفاز ألكسندر بوبليك، بطل هاله 2023، بنتيجة 6-4 و6-4 على الفرنسي ألكسندر مولر، وكسر اللاعب القادم من كازاخستان إرسال مولر بالقرب من نهاية المجموعة الأولى، ثم كسره مبكراً في المجموعة الثانية ليحسم المباراة في ساعة بالضبط.