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الرياضة

«جمعية الخيول العربية» تنظم «ملتقى العارضة الإماراتية»

«جمعية الخيول العربية» تنظم «ملتقى العارضة الإماراتية»
17 يونيو 2025 01:46

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس في أكاديمية بوذيب في منطقة الختم بأبوظبي، فعاليات ملتقى «العارضة الإماراتية» في مجال عروض ومنافسات جمال الخيل العربية، الذي تنظمه جمعية الخيول العربية، ويستمر حتى 20 يونيو الجاري بمشاركة 33 عارضة إماراتية، وذلك لأول مرة.
ويهدف الملتقى إلى تأهيل العنصر النسائي في مجال عروض جمال الخيل العربية، وصقل مهاراتهن للانضمام إلى هذا المجال، وهن أكثر خبرة ومعرفة للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، وذلك في إطار استراتيجية الجمعية لتأهيل الكوادر الوطنية، وتمكين المرأة في المجال الرياضي، تماشياً مع جهود الدولة في هذا الصدد.
ويتضمن الملتقى في نسخته الأولى، محاضرات عملية ونظرية، بإشراف خبراء معتمدين من المنظمة الأوروبية لجمال الخيل العربية «إيكاهو»، كما يشتمل على العديد من المحاضرات المتخصصة، التي تركز على المهارات والأساليب المرتبطة بطرق عرض الخيول العربية. وتسعى الجمعية، من خلال هذه الملتقيات، إلى تطوير قدرات بنات الدولة، وصقل مهاراتهن في جميع مجالات عروض الخيل العربية، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية تجاه الخيل العربي والفروسية بشكل عام، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 «عام المجتمع».

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الختم
أبوظبي
قرية بوذيب العالمية للقدرة
جمال الخيل العربية
جمعية الخيول العربية
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