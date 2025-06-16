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الرياضة

نادي غنتوت يجهز اللاعبين في «ودية استعراضية»

تتويج الفائزين عقب نهاية الاستعراضية (الاتحاد)
17 يونيو 2025 01:46

أبوظبي (الاتحاد) 

برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، استضافت ملاعب نادي غنتوت المباراة الاستعراضية الودية، التي جمعت فريقي غنتوت (أ) بقيادة الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، وغنتوت (ب) بقيادة علي المري ويوسف بن دسمال، والتي انتهت بفوز فريق غنتوت (أ) بنتيجة 5/ 4، وشهدت مشاركة عدد من اللاعبين الصاعدين، وحضور العديد من اللاعبين المخضرمين والهواة وعشاق اللعبة.
وجاءت المباراة الودية، بناء لتوجيهات سمو رئيس النادي بالاهتمام بفرق الشباب، وأهداف مجلس الإدارة الجديد بمنح الجيل الصاعد فرصة المشاركة والاحتكاك؛ بهدف خلق قاعدة جديدة من اللاعبين الصاعدين الذين أظهروا مهارات عالية، ستسهم في دعم مسيرة اللعبة.
 وبعد انتهاء المباراة الودية الاستعراضية المجتمعية، أعرب الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، عن سعادته بالمشاركة الإيجابية، مؤكداً أن المباراة كشفت عن قاعدة عريضة للعبة، والتي من شأنها أن تسهم في اتساع قاعدة المشاركة في المستقبل القريب، مشدداً على أن الموسم المقبل لنادي غنتوت للبولو يبشر بموسم زاهر ومشاركة واسعة من مختلف فرق البولو.

نادي غنتوت
فلاح بن زايد
سباق الخيل والبولو
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